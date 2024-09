Juventus, ufficiale il ritorno di Chiellini come Head of Football Institutional Relations

NUOVA VITA

L'ex capitano si occuperà delle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali

© instagram Dopo l'esperienza a Los Angeles e l'addio al calcio nel dicembre del 2023, Giorgio Chiellini torna alla Juventus nella veste di dirigente. L'ex capitano di mille battaglie ricoprirà il ruolo di Head of Football Institutional Relations. Lavorerà a stretto contatto con l'amministratore delegato Maurizio Scanavino e rappresenterà il club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Alla Juve ritroverà il gemello Claudio, ds della Juventus Next Gen.

Chiellini, 561 presenze in bianconero e 9 scudetti in bacheca, dovrà imparare come funziona la macchina Juve dietro a una scrivania, dagli aspetti finanziari a quelli legati al marketing. Un po’ ha già cominciato a capirlo negli Usa, dove ha preso lezioni da manager nei Los Angeles FC, il suo ultimo club da calciatore. E quando ancora collezionava scudetti in campo si è laureato in Business Administration.

Vedi anche juventus Chiellini torna alla Juventus: entrerà nello staff dirigenziale IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

"Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori. Dal 16 settembre vestirà la maglia del Dirigente di Juventus nel ruolo di Head of Football Institutional Relations.

Giorgio lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino iniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Questo ruolo si sposa perfettamente con la formazione che Giorgio ha acquisito nel suo ambito accademico, ma ovviamente anche con la sua figura di uomo, calciatore, capitano e leggenda bianconera.

Dal passato al presente: bentornato a casa, Giorgio!"