Chelsea, Tuchel: "Proveremo a vincere, ma non mettiamo a rischio la qualificazione"

VERSO CHELSEA-JUVE

Il tecnico dei Blues alla vigilia della sfida con la Juve: "Lukaku in dubbio per domani, forse nei convocati last second"

Ci sarà Lukaku contro la sua bestia (bianco)nera? Nella conferenza di vigilia della sfida di Stamford Bridge alla Juventus, risponde l'allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel: "Non sono ancora sicuro che Romelu possa giocare, vediamo come starà dopo l'allenamento. Parlerò col dottore e i fisioterapisti, può darsi che possa esser parte dei convocati dell'ultimo momento - ha detto il tecnico tedesco, che poi ha aggiunto - Abbiamo sempre opzioni: sta ai giocatori mostrare il loro potenziale, devono essere pronti, è la vita al Chelsea. Quando Timo (Werner, ndr) e Romelu non ci sono, dobbiamo avere altre soluzioni".

"In ogni caso Timo è a disposizione, è tra i convocati. Kovacic è out, Jorginho sta bene, mentre Havertz ha avuto dei problemi ed è in dubbio", ha detto ancora Tuchel, che ha fatto capire che quella dei suoi non sarà una gara tutta all'attacco: "Proveremo a vincere la partita, è il nostro approccio alle partite. Non vogliamo certo mettere a rischio la qualificazione, ma se ci sarà la chance di vincere la gara ci proveremo".

Un extra motivazione per i Blues potrebbe arrivare dalla presenza in città di Roman Abramovich: "Ci guarderà da vicino ma vogliamo performare a prescindere dal fatto che ci sia o meno. Lo stadio sarà pieno, è una gara importante, dovremo dare il massimo: se ci sarà domani saremo super felici ma non cambia il nostro approccio".

Infine, per chiudere, un commento sull'esonero di Solskjaer: "Posso dire poco a riguardo, giochiamo domani, abbiamo giocato sabato. Pensiamo alla gara contro la Juventus, non voglio parlare delle decisioni di un altro club su Solskjaer".

