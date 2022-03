Chelsea, Tuchel non si arrende: "Pronto ad andare a Lille su un'auto con sette posti"

CHELSEA

Il tecnico dei Blues non molla nonostante il difficile momento societario: "Se qualche anno fa mi avessero chiesto cosa sarei stato disposto a fare per una partita di Champions, avrei risposto 'qualsiasi cosa'"

E anche sul suo futuro, Tuchel non ha dubbi e guarda avanti: "Se resterò fino al termine della stagione? Non ci sono dubbi. Seguiamo quello che accade giorno per giorno perché potrebbero esserci dei cambiamenti. Il club è in vendita e speriamo che la cosa si risolva presto per poter capire cosa succederà in futuro".

