Chelsea, il Real tra Tuchel e la finale di Champions: "Ha tanta qualità, dovremo essere perfetti"

VERSO

Dopo una settimana turbolenta per via della Super League, il Chelsea si appresta a giocarsi la semifinale di Champions League proprio contro una delle altre "ribelli", il Real Madrid di Zinedine Zidane: "Servirà una partita perfetta con i giocatori disposti a lavorare e soffrire insieme - ha commentato Tuchel alla vigilia -. Questa gara arriva nel momento giusto, contro le migliori d'Europa abbiamo sempra fatto bene".

Tuchel ha rischiato di vedersi portare via il cammino in Champions proprio per l'adesione alla Super League: "Era una ipotesi, ma meritiamo di essere in semifinale come il Real Madrid. So che ci sono problemi politici, ma devono essere risolti senza toccare il campo e una competizione come questa". Il tecnico tedesco del Chelsea ha poi cercato di rivolgersi ai tifosi, spiegando il momento fuori dal campo: "Un proprietario del club a volte prende decisioni che non tutti condividono. A noi serve il sostegno dei nostri tifosi anche se potrebbero essere arrabbiati, li posso anche capire, ma non devono dubitare dell'amore che abbiamo per il calcio. Abbiamo bisogno di loro per passare il turno".

Ciò che proprio invece non piace a Tuchel è la nuova Champions League che prenderà vita dal 2024: "Non sono sicuro che sia di mio gradimento - ha ammesso prendendola alla larga -, per me cambia solo che ci saranno ancora più partite, e in questo contesto non è una cosa che mi piace. Penso che tutti gli allenatori e tutti i giocatori la pensino così. Queste riforme, come la Nations League o il nuovo Mondiale per club, non aumenta la qualità, ma solo le partite. Non sono contento, ma non ho potere".

Tornando al campo, il Chelsea dovrà sfidare in Spagna il Real Madrid: "Servirà una partita di alto livello. Hanno talmente tanta qualità che potrebbero anche giocare in dieci, ma noi dovremo essere bravi a non abbassare l'attenzione nelle varie fasi di gioco". Da avversario ci sarà l'ex Hazard: "E' un grande giocatore, al Chelsea è stato fondamentale e ha esperienza. Se giocherà vorrà dimostrare qualcosa".