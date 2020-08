Champions League, Lipsia-Atletico 2-1: Adams elimina i Colchoneros

LIPSIA-ATLETICO 2-1

di

MAX CRISTINA

Il Lipsia di Julian Nagelsmann è la seconda semifinalista della Champions League 2019/20. La squadra tedesca ha battuto 2-1 l'Atletico Madrid nel quarto di finale di Lisbona guadagnandosi la sfida contro il Psg con una rete all'88' dell'americano Tyler Adams. E' successo tutto nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato: al vantaggio di Dani Olmo ha risposto Joao Felix su rigore, prima del colpo vincente del centrocampista.





















































































































































LA PARTITA

La vittoria di chi ci ha provato di più anche oltre i propri limiti. Il successo della gioventù e di un'idea di calcio anche senza il proprio uomo migliore volato a Londra sul più bello. La sconfitta di un calcio speculativo che questa volta, per mille motivi, non ha funzionato. Lipsia batte 2-1 Atletico Madrid e vola in semifinale di Champions League firmando un'impresa, senza regalare calcio spettacolo ma proponendo qualcosa in più dell'avversario per vincere il match. Contro il Psg in semifinale servirà altro, ma intanto il 33enne Nagelsmann ha già scritto una bella fetta di storia del giovanissimo club tedesco.

Lo spettacolo, dicevamo, non è stato dei migliori a Lisbona ma era francamente difficile aspettarsi qualcosa di troppo diverso già dalle scelte tattiche di formazione. Il Lipsia senza Timo Werner, ovvero gran parte del potenziale offensivo stagionale, si è affidato ai muscoli del centrocampo e al lavoro sporco di Poulsen come punta centrale, perdendo qualcosa in termini di profondità e pericolosità ma andando a combattere l'Atletico sui suoi punti di forza. Simeone dal canto proprio ha rinunciato alla qualità di Morata, Joao Felix e Lemar dal primo minuto spostando la contesa sul piano fisico, ma trovando pane per i denti dell'Atletico nella rocciosa difesa di Nagelsmann formata da Upamecano e Klostermann. Dopo un primo tempo equilibrato e tattico, avaro di emozioni se non per un tiro svirgolato da Halstenberg e una conclusione di Carrasco, il match ha disegnato la propria sceneggiatura nella ripresa.

Al 50' il Lipsia ha costruito il vantaggio con un'azione prolungata nella trequarti avversaria, passata per i piedi di Laimer e smistata sulla destra per Sabitzer per un cross al bacio a premiare l'inserimento di testa di Dani Olmo, acquisto mancato del Milan lo scorso inverno. Prendendo in controtempo Oblak lo spagnolo ha sbloccato il match e costretto l'Atletico Madrid a mettere la testa fuori dal proprio guscio. Per farlo il Cholo Simeone ha dovuto estrarre dalla panchina il talento di Joao Felix che si è presentato in campo con due tunnel ad Halstenberg, sublimando il proprio talento con l'azione travolgente - con tanto di scambio in velocità con Diego Costa - che ha portato al fallo da rigore e alla rete dal dischetto per il pareggio. L'ingresso di Morata ha dato un po' di slancio al finale di gara dell'Atletico, ma senza mai dare la sensazione di poter fare male all'organizzata fase difensiva del Lipsia che, anzi, a due minuti dalla fine con una bella ripartenza sulla sinistra dopo un pallone sanguinoso perso dallo stesso Felix a metà campo ha trovato la giocata da jackpot: fuga di Angelino e assist con palla arretrata per Tyler Adams che con un destro deviato da Savic ha fatto saltare il banco.

Il club più giovane di sempre ad arrivare in semifinale di Champions. La squadra più giovane di sempre e con l'allenatore più giovane di sempre a farcela. In una sola parola: progettazione.

--

IL TABELLINO

LIPSIA-ATLETICO MADRID 2-1

Lipsia (4-3-3): Gulacsi 6; Halstenberg 6, Upamecano 7, Klostermann 6,5, Angelino 6,5; Sabitzer 7 (46' st Mukiele sv), Kampl 6,5, Laimer 6,5 (27' st Adams 7); Nkunku 5,5 (38' st Haidara sv), Poulsen 5,5, Olmo 6,5 (38' st Schick sv). A disp.: Mvogo, Tschauner, Orban, Forsberg, Lookman, Ramos, Borkowski. All.: Nagelsmann 7.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak 6; Trippier 5,5, Savic 5,5, Gimenez 5,5, Lodi 5; Carrasco 5,5, Niguez 5, Herrera 5 (14' st Joao Felix 6,5), Koke 5 (46' st Felipe sv); Diego Costa 4,5 (27' st Morata 5,5), Llorente 5. A disp.: Adan, Arias, Thomas, Lemar, Saponjic, Vitolo, Hermoso, Sanchez, Moya. All.: Simeone 5.

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 5' st Dani Olmo (L), 26' st rig. Joao Felix (A), 43' st Adams (L)

Ammoniti: Klostermann, Haidara (L); Lodi, Gimenez (A)

Espulsi: nessuno

--