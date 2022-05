Champions, Villarreal-Liverpool vale la storia

VERSO VILLARREAL-LIVERPOOL

I Reds puntano l’en plein di titoli, gli spagnoli la prima finale di sempre: si parte dal 2-0 di Anfield

In attesa dello spettacolo che promette Real-City, la prima semifinale di Champions League vedrà di fronte all'Estadio de la Ceramica il Villarreal e il Liverpool, in diretta alle 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it. I Reds, reduci da cinque vittorie in fila e in un grande momento di forma, partono dal 2-0 dell’andata e sembrano avere un piede già in finale, ma gli spagnoli spinti dal loro pubblico sognano la rimonta impossibile e la prima finale della storia del Sottomarino Giallo.

La storia però la vuole scrivere anche Jurgen Klopp, che punta alla settima Champions della storia dei Reds ma soprattutto ad un en plein stagionale che sarebbe memorabile: il Liverpool ha infatti già vinto la Coppa di Lega, è in finale di FA Cup e in Premier insegue il City a un solo punto di distanza. Dopo il turnover fatto in campionato (panchina per Konaté e Alexander-Arnold e solo qualche minuto per Salah, Fabinho e Thiago Alcántara), il tecnico tedesco si affiderà agli stessi undici dell'andata. Vedi anche Champions League Liverpool, Klopp non si fida: "Niente è scontato, dovremo giocare ai massimi livelli"

Per provare la rimonta impossibile Emery, che nella sconfitta per 2-1 in casa dell'Alaves ha lasciato a riposo molti giocatori, va verso il 4-4-2 con Rulli che torna titolare e Albiol e Pau Torres coppia di difesa, mentre in attacco spazio alle due punte di diamante Gerard Moreno e Danjuma.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Lo Celso, Parejo, Capoue, Pedraza; Danjuma, Moreno.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Mané, Luis Díaz.

