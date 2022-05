Villarreal, Emery chiama i tifosi: "Recuperare uno 0-2 è difficile, speriamo nella vostra spinta"

Dopo aver eliminato Juve e Bayern, il Villarreal deve compiere un'impresa titanica per ribaltare lo 0-2 dell'andata e volare alla finale di Champions League. "All'andata il Liverpool è stato superiore sotto tutti gli aspetti. Non ho niente da obiettare - ha spiegato Unai Emery -. Però domani giocheremo in casa, dobbiamo essere convinti di giocare le nostre carte, di cercare i duelli e provare a vincerli". Poi chiama a raccolta i tifosi: "Rimontare un 2-0 è molto difficile. Per nostra fortuna il gol fuori casa non vale doppio. All'andata il fattore campo è stato molto improtante per il Liverpool, spero che domani sia lo stesso per noi".