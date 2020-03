Champions, Valencia-Atalanta blindata: niente conferenze

Massima prudenza per l'emergenza coronavirus anche a Valencia per il match di Champions League con l'Atalanta. La Uefa, infatti, ha deciso di annullare tutte le attività stampa delle squadre. Non ci saranno le conferenze dei due allenatori, Gasperini e Celades, della vigilia e neanche quelle dopo partita. Anche la rifinitura delle due squadre al Vicente Calderon sarà a porte chiuse come la partita in programma domani sera.