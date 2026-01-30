Dai playoff fino agli ottavi: regole e possibili avversari di Atalanta, Inter e Juventus

Champions League

30 Gen 2026 - 07:44
Oggi Inter, Juventus e Atalanta conosceranno il loro destino europeo. A Nyon il sorteggio dei playoff in programma alle 12 definirà il tabellone completo della fase a eliminazione diretta della Champions League: per le italiane gli spareggi sembrano alla portata ma in caso di passaggio agli ottavi il cammino si farà molto più impegnativo. 

Le regole del sorteggio - In base al piazzamento, i club teste di serie, a coppie, sono stati abbinati a club non teste di serie, sempre a coppie: squadre 9 o 10 contro squadre 23 o 24 e così via. Lo stesso criterio sarà poi applicato anche per gli ottavi di finale dove, come detto, il tasso di difficoltà aumenterà notevolmente per Inter, Juve e Atalanta. Agli spareggi, tutte e tre saranno teste di serie e affronteranno quindi il ritorno in casa

Il possibile cammino dell'Inter - Con il loro decimo posto, i nerazzurri sono la migliore squadra italiana. Gli uomini di Chivu ai playoff affronteranno una tra Bodo Glimt e Benfica. Occhio, dunque, al possibile incrocio con il grande ex José Mourinho. In caso di passaggio agli ottavi, c'è il pericolo Manchester City (già affrontato nella finale di Istanbul del 2023 e nella League Phase della scorsa edizione) oppure lo Sporting Lisbona, decisamente più abbordabile. 

Playoff: Bodo Glimt/Benfica. Ottavi: Manchester City/Sporting Lisbona

Il possibile cammino dell'Atalanta - La Dea è forse l'italiana con più rimpianti. I bergamaschi erano in piena top 8 con anche un discreto vantaggio sulle inseguitrici, ma la sconfitta casalinga contro l'Athletic Bilbao ha compromesso il passaggio diretto agli ottavi. Così, agli spareggi l'Atalanta spera di doversela vedere con i greci dell'Olympiacos, avversari decisamente più abbordabili rispetto all'alternativa Borussia Dortmund. In caso di passaggio del turno, però, i nerazzurri non potranno scappare a una tra Arsenal e Bayern Monaco

Playoff: Olympiacos/Borussia Dortmund. Ottavi: Arsenal/Bayern Monaco

Il possibile cammino della Juventus - I bianconeri approdano agli spareggi con la consapevolezza di aver raddrizzato un percorso iniziato malissimo. Sulla strada della Juve ci sarà una tra Club Brugge e Galatasaray. In quest'ultimo caso, Spalletti ritroverà Victor Osimhen per la prima volta d'avversario dopo l'esperienza al Napoli. Il possibile ottavo, invece, sarà sicuramente contro una inglese: Liverpool o Tottenham

Playoff: Club Brugge/Galatasaray. Ottavi: Liverpool/Tottenham

Il sorteggio degli ottavi - In caso di passaggio del turno, le tre italiane conosceranno i loro avversari nel sorteggio di venerdì 27 febbraio

Il calendario di Atalanta, Inter e Juventus: 

  • Playoff andata: 17/18 febbraio (trasferta). Ritorno: 24/25 febbraio (casa)
  • (Eventuali) Ottavi andata: 10/11 marzo (casa). Ritorno: 17/18 marzo (trasferta)

