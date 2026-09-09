Manna: "Mercato? Aspettiamo dicembre e vediamo. Lang in tribuna? Comportamento non idoneo in allenamento "

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video, a pochi minuti dal match di Champions League contro l’Arsenal: “Il tifoso si aspettava sicuramente qualcosa di più, ma eravamo consapevoli di avere una rosa idonea a quelli che sono i nostri obiettivi e dovevamo rispettare certi parametri. Il mercato è stato un po' strano, soprattutto in Italia, abbiamo preferito toccare meno per non rovinare degli equilibri che si erano creati. L'anno scorso abbiamo fatto tanto mercato, cambiando 11 giocatori e ci sono stati tanti infortunati ma non è un alibi Vediamo dove arriviamo a dicembre e poi faremo dei ragionamenti diversi. Allegri? Le critiche fanno sempre parte del gioco, abbiamo perso due partite di fila e una l'abbiamo vinta. In casa col Como abbiamo commesso degli errori ripetuti anche a Milano, ma abbiamo visto la bravura dell'Inter ieri a Madrid. Oggi è una partita estremamente difficile. Dobbiamo restare concentrati e commettere meno errori, ma ci sta. Le critiche costruttive sono giuste, se non fatte a priori. Perché non c'è Lang nella distinta? Non ha avuto un comportamento idoneo in allenamento, il ragazzo ha capito e si è scusato con il gruppo. Stasera guarderà la partita con me in tribuna, da domani tornerà a disposizione".