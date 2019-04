Champions, Pochettino avverte il City: "Non sarà come in Premier". Guardiola: "L'atmosfera non ci spaventa"

08/04/2019

"La Champions è completamente diversa dalla Premier". Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino mette in guardia il City alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions. "Vogliamo essere duri, aggressivi e giocare a ritmo elevato per mettere in crisi i nostri avversari. Al resto penserà l'atmosfera del Tottenham Stadium". "Dobbiamo cercare di essere più aggressivi di loro - le parole di Pep Guardiola . E l'atmosfera non influirà su di noi".

In campionato il Tottenham ha 16 punti di distacco dal City. "Sarà una partita molto dura, il Manchester City è una delle migliori squadre in Europa - ha proseguito Pochettino - Vogliamo iniziare la gara in modo molto aggressivo e cercare di dominare. Abbiamo avuto il tempo di prepararci e di parlare delle diverse situazioni che possono accadere. Penso che sia una delle partite più importanti nella mia carriera di allenatore. Io e Guardiola ci siamo affrontati in Spagna e abbiamo giocato molte partite l'uno contro l'altro. E' stato sempre difficile giocare contro il Barcellona. E' un quarto di finale, non un'amichevole. Le grandi squadre e i giocatori amano giocare partite del genere".



"Tutte e otto le squadre arrivate ai quarti sono in lizza per vincere la Champions - ha aggiunto Guardiola - Questa squadra ha dimostrato di essere incredibilmente concentrata pur giocando ogni tre giorni, ecco perché siamo qui, siamo rimasti a Londra per evitare gli aeroporti, le sveglie mattutine e l'aereo, oltre all'autobus. Così facendo, abbiamo pranzato insieme e avuto più tempo per parlare. Il Tottenham non è solo Harry Kane, la squadra è forte. Forte fisicamente in tutti i reparti, una squadra incredibile, l'ho detto mille volte e lo ripeto. Aguero? Si sente meglio, si è allenato con la squadra per la prima volta e si sente meglio. Anche Walker si sente bene e Mendy si è ripreso".