Champions, Mourinho: "Se la Juventus uscisse agli ottavi non sarebbe una sorpresa"

20/02/2019

Juventus e Champions League sono due concetti che in questa stagione più che in ogni altra vanno di pari passo. I bianconeri sfidano l'Atletico Madrid agli ottavi e una previsione l'ha voluta fare un vecchio "nemico" come José Mourinho : "La Juve ha qualità ed esperienza per vincere la Champions quest'anno, poi hanno un giocatore decisivo come Ronaldo, ma...". C'è l'Atletico: "Non sarebbe una sorpresa se la Juve uscisse già agli ottavi".

I rapporti tra Mourinho e i tifosi della Juventus non sono mai stati idilliaci e la doppia sfida contro il Manchester United nel girone, tra gesti, cori e polemiche, di certo non ha portato il sereno. Lo Special One però è convinto della forza dei bianconeri, pur non lesinando qualche frecciatina prima del match di andata al Wanda Metropolitano: "Ha qualità ed esperienza: la Juve può vincere la Champions. Ma se uscisse ora non sarebbe una sorpresa" ha commentato a Teleradiostereo.



Di fronte ai bianconeri agli ottavi di finale c'è l'Atletico Madrid: "Credo che la Juve possa farcela, poi ha Ronaldo che è un giocatore decisivo. Se dovessero uscire adesso non sarebbe così sorprendente perché sfidano una squadra con tanta ambizione e che giocherebbe la finale in casa. Anche se non sta giocando benissimo, conosciamo tutti Simeone e davanti hanno attaccanti in grado di fare la differenza. Quindi sì, credo che la Juventus possa vincere la Champions ma potrebbe anche non giocare i quarti".