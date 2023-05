Champions, Milan-Inter già da record: domani i biglietti per il ritorno

EURODERBY

La gara di andata sarà la partita di calcio con l’incasso più alto di sempre in Italia, da domani in vendita gli ultimi tagliandi per la semifinale di ritorno

Milano ribolle di passione per l'Euroderby in semifinale di Champions League e in attesa del 10 e del 16 maggio questi sono e sono stati i giorni della corsa al biglietto. A 7 giorni da Milan-Inter San Siro è già completamente esaurito, 74mila biglietti venduti e decine di migliaia di tifosi delusi che hanno mandato in tilt i sistemi di biglietteria online o si sono messi in fila a Casa Milan dalle prime ore della notte con la vendita che iniziava alle 12. Il risultato è che anche se il Milan non comunicherà l’incasso prima del giorno della partita, la semifinale di andata sarà la partita di calcio con l’incasso più alto di sempre in Italia abbattendo il muro dei 10 milioni di incasso e lo sarà probabilmente fino alla gara di ritorno, perché l’Inter ha scelto prezzi ancora più alti.

Ovviamente vista l'altissima richiesta per la gara di andata non si è neanche arrivati alla vendita libera ed è facile pensare che sarà così anche per il ritorno, ma giovedì sarà un giorno caldissimo per entrambe le tifoserie. Da domani pomeriggio alle 14.30 e fino a mezzanotte infatti si apre una finestra che consentirà agli abbonati nerazzurri di acquistare ben due biglietti - oltre a quello eventualmente già confermato nella prima fase - per amici e parenti. La finestra di giovedì sarà dedicata ai circa 15mila abbonati alle ultime 4 (o più) stagioni consecutive con capienza stadi 100%, mentre venerdì aprirà una seconda finestra, sempre alle 14.30, in cui potranno accedere alla vendita anticipata tutti gli altri abbonati. "Sarà garantita disponibilità di biglietti in entrambe le date" assicura il sito dell'Inter.

Il club nerazzurro sottolinea poi sul proprio sito ufficiale come questa sia l'ennesima dimostrazione della convenienza della sottoscrizione dell'abbonamento per il campionato dell'Inter. Il Milan invece non ha dato la stessa possibilità ai suoi abbonati, che da domani alle 12 potranno mettersi virtualmente in coda (tutti i quasi 42 mila, non solo quelli abbonati in secondo blu da almeno due stagioni come fatto invece dai nerazzurri) per provare la fortuna e mettere le mani su un biglietto del settore ospiti per il ritorno (69 euro).

"AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Inter-Milan, gara di ritorno delle semifinali di Champions League in programma martedì 16 maggio alle ore 21 a San Siro, saranno in vendita sul sito singletickets.acmilan.com a partire da giovedì 4 maggio alle 12 e fino a esaurimento posti. La vendita è riservata agli abbonati".

