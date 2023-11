Milan, si qualifica agli ottavi di Champions se: tutte le combinazioni prima del Borussia Dortmund

CHAMPIONS LEAGUE

Rossoneri pienamente in corsa: solo un incrocio con il risultato di PSG-Newcastle darà un esito definitivo con l'eliminazione anticipata

Milan-Borussia Dortmund rappresenta un bivio importante per la stagione rossonera. Dalla sfida di San Siro, che sarà trasmessa in diretta su Canale 5, potrebbe uscire anche un esito definitivo assolutamente da evitare: la squadra di Pioli sarebbe prematuramente eliminata se dovesse perdere coi tedeschi e il Psg battere il Newcastle. In tutti gli altri casi, il verdetto sarà rimandato all'ultima giornata in programma il 13 dicembre. Battendo il Borussia le possibilità di passare il turno saranno concrete, mentre con un altro risultato la vittoria alla St James' Park potrebbe non risultare sufficiente. Tutte le squadre sono ancora in corsa per la qualificazione.

LA CLASSIFICA DEL GRUPPO F DOPO 4 GIORNATE

Borussia Dortmund 7 punti (3 gol fatti, 2 gol subiti)

PSG 6 (7-6)

Milan 5 (2-4)

Newcastle 4 (4-4)

IL CALENDARIO DELLA QUINTA GIORNATA (martedì 28 novembre)

Milan-Borussia Dortmund

PSG-Newcastle

IL CALENDARIO DELLA SESTA GIORNATA (mercoledì 13 dicembre)

Newcastle-Milan

Borussia Dortmund-PSG



TUTTE LE COMBINAZIONI POSSIBILI

Se il Milan vince col Borussia Dortmund e il Psg batte il Newcastle:

Classifica: PSG 9-MILAN 8-BORUSSIA D. 7-NEWCASTLE 4

Il Milan PASSA se vince col Newcastle oppure pareggia e il Borussia D. non vince con PSG

Se il Milan vince col Borussia Dortmund e PSG e Newcastle pareggiano:

Classifica: MILAN 8, PSG 7, BORUSSIA D. 7, NEWCASTLE 5

Il Milan PASSA se vince o pareggia con il Newcastle. In caso di sconfitta rossonera e pareggio tra Borussia D. e PSG bisognerà ricorrere alla differenza reti arrivando tutte e quattro le squadre a 8 punti. Se invece vincerà una tra Borussia e PSG, questa passerà col Newcastle (stessi punti, ma vantaggio sul Milan negli scontri diretti)

Se il Milan vince col Borussia Dortmund e il Newcastle vince col PSG:

Classifica: MILAN 8, NEWCASTLE 7, BORUSSIA D. 7, PSG 6

Il Milan PASSA se vince o pareggia col Newcastle. Se perde, deve sperare che finisca in parità Borussia D.-PSG

Se il Milan pareggia col Borussia e il Psg batte il Newcastle:

Classifica: PSG 9-BORUSSIA D. 8-MILAN 6--NEWCASTLE 4

Il Milan PASSA se vince col Newcastle e il Borussia D. non vince col PSG



Se Il Milan pareggia col Borussia e PSG e Newcastle pareggiano:

Classifica: BORUSSIA D. 8-PSG 7-MILAN 6-NEWCASTLE 5

Il Milan PASSA se vince col Newcastle



Se il Milan pareggia col Borussia e il Newcastle vince col PSG:

Classifica: BORUSSIA D. 8-NEWCASTLE 7-PSG 6-MILAN 6

Il Milan PASSA se vince col Newcastle



Se il Milan perde col Borussia e il Psg batte il Newcastle:

Classifica: BORUSSIA D. 10-PSG 9-MILAN 5-NEWCASTLE 4

Milan ELIMINATO

Se il Milan perde con Borussia e Psg e Newcastle pareggiano:

Classifica: BORUSSIA D. 10-PSG 7-MILAN 5-NEWCASTLE 5

Il Milan PASSA se vince col Newcastle e il Borussia D. batte il PSG

Se il Milan perde con Borussia e il Newcastle batte il PSG:

Classifica: BORUSSIA D. 10-NEWCASTLE 7-PSG 6-MILAN 5

Il Milan PASSA se vince col Newcastle e il Borussia D. non perde col PSG

I CRITERI IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

- Maggior numero di punti ottenuti nelle partite del girone giocate tra le squadre

- Differenza reti superiore nelle partite del girone giocate tra le squadre

- Maggior numero di gol segnati nelle partite del girone giocate tra le squadre

- Differenza reti superiore in tutte le partite del girone

- Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone

- Maggior numero di gol segnati in trasferta in tutte le partite del girone

- Maggior numero di vittorie in tutte le partite del girone

- Maggior numero di vittorie in trasferta in tutte le partite del girone

- Totale dei punti disciplinari inferiore basato solo su cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e ufficiali di squadra in tutte le partite del girone

- Coefficiente UEFA del club più alto

QUANDO SARA' IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS?

Il sorteggio per il primo turno a eliminazione diretta dell'edizione 2023/24 si svolgerà a Nyon lunedì 18 dicembre alle ore 12.

DOVE SI POTRA' VEDERE IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI?

Sarà trasmesso dal canale 20 di Mediaset e in streaming su sportmediaset.it e Mediaset Infinity. Lo studio sarà condotto da Benedetta Radaelli affiancata dai nostri telecronisti Massimo Callegari e Riccardo Trevisani.

MILAN AGLI OTTAVI, QUANDO LE ULTIME VOLTE?

Il Milan si è qualificato agli ottavi l'ultima volta nella stagione scorsa arrivando fino alla semifinale persa con l'Inter. La volta precedente fu nel 2020/21. In quell'occasione fu eliminato dal Manchester United: 1-1 all'Old Trafford e 0-1 a San Siro. Per trovare altri casi bisogna tornare al quadriennio 2009-2013. In quelle quattro edizioni, solo una volta centrò l'accesso ai quarti: nel 2012, finendo eliminato dal Barcellona.