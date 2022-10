Champions: Milan per la rivincita, Juventus obbligata a vincere

CHAMPIONS LEAGUE

I rossoneri ospitano il Chelsea, bianconeri in casa del Maccabi Haifa

Martedì di Champions decisivo per Milan e Juventus. I rossoneri sono chiamati alla rivincita contro il Chelsea (partita in diretta alle 21 su Canale 5 e in streaming sul nostro sito) dopo il 3-0 dell'andata. La squadra di Pioli deve evitare un altro passo falso per non compromettere la situazione nel girone E. San Siro quasi tutto esaurito per dare la spinta ai padroni di casa chiamata all'impresa dopo aver rialzato la testa in campionato contro i bianconeri. Bianconeri che sono volati in Israele e hanno un unico risultato possibile, la vittoria per non dire addio alla massima competizione europea con largo anticipo. Dopo il successo di settimana scorsa contro il Maccabi Haifa, la squadra di Allegri è chiamata a ripetersi per continuare a sperare in una qualificazione già complicata, indipendentemente dal risultato di Psg-Benfica.

Per Pioli un altro esame importante, per Allegri la notte della verità. Il tecnico rossonero vuole mettersi alle spalle la partita di Stamford Bridge catalogata come "episodio" nella conferenza stampa della vigilia. Anche il tecnico del Chelsea Potter si aspetta una partita più difficile: "Qui a San Siro l'atmosfera sarà diversa e sarà una partita diversa. Il Milan cercherà di sfruttare il fatto di giocare in casa. Sarà sicuramente una bella partita. Dovremo essere pronti e uniti e provare ancora a migliorarci".

Vedi anche Champions League Milan, Pioli: "Dimostriamo che la sconfitta dell'andata è stata solo un episodio" L'allenatore juventino invece deve vincere per salvare anche la propria panchina. Una sconfitta o anche un pareggio, poco cambierebbe, questa sera metterebbe seriamente a rischio la sua posizione. Ad Haifa non sarà certo facile, non inganni il 3-1 dell'andata allo Stadium. Gli israeliani a Torino hanno sfiorato il pari e stasera (alle 18:45) avranno anche la spinta del loro pubblico, sarà una bolgia. Lo sa bene Barak Bakhar, allenatore degli israeliani, che ha avvisato i bianconeri: "La Juve vivrà un'atmosfera che non sente da molto tempo: l'Ofer è uno stadio speciale, sarà un fattore rilevante".

