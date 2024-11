Champions League, Young Boys-Atalanta 1-6: la Dea vola con De Ketelaere e Retegui

Show dell’Atalanta e di De Ketelaere in svizzera, i bergamaschi travolgono lo Young Boys 6-1. Primo tempo quasi perfetto degli ospiti, che al nono minuto di gioco sbloccano il risultato: invenzione di De Ketelaere, che manda in porta Retegui, molto lucido nel segnare l’1-0. Gli svizzeri non ci stanno, e due minuti più tardi rispondono con il pareggio di testa di Ganvoula su corner (non perfetto Carnesecchi). Dopo l’1-1 si scatena tutta l’ira (e il talento) di Charles De Ketelaere: al 28’ il belga trova la girata vincente, con il portiere von Ballmoss che si manda il pallone in rete per il 2-1. L’ex Milan tre minuti più tardi fornisce il suo secondo assist per il mancino di Kolasinac, ancora a tu per tu con il portiere. L’attaccante cresciuto nel Bruges fa tripletta di assist al 39’, quando Retegui riceve in area il suo cross, controlla e perfora von Ballmoss per la quarta volta. In apertura di secondo tempo De Ketelaere non si ferma: al 56’ prende palla sulla destra, si accentra e batte per la quinta volta il portiere avversario con il sinistro (con una piccola deviazione che lo aiuta). I nerazzurri amministrano anche con i cambi fino alla fine, quando Samardzic si iscrive al tabellino dei marcatori con una magia che vale il 6-1 finale al 90’ (doppio tunnel e sinistro sul primo palo). L’Atalanta stravince e vola a 11 punti in classifica, Young Boys ancora a secco di risultati utili.