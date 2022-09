Champions League: Viktoria Plzen-Inter 0-2, prima vittoria per i nerazzurri

Viktoria Plzen-Inter 0-2

Dzeko sblocca il match e serve a Dumfries l'assist per il secondo gol. Gara dominata dai nerazzurri. Espulso Bucha

L'Inter si sblocca in Champions con Dzeko e Dumfries





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella seconda giornata del gruppo C di Champions League, l'Inter riscatta il ko interno contro il Bayern Monaco e batte 2-0 il Viktoria Plzen, conquistando i primi punti in Europa. Gara a senso unico, con i nerazzurri padroni del campo. Al 20' Dzeko sblocca il match su assist di Correa. Dopo un'ora di gioco i cechi rimangono in 10 per l'espulsione di Bucha (duro fallo su Barella) e in contropiede al 70' Dumfries chiude il match servito dal bosniaco.

LA PARTITA

Servivano a tutti i costi i tre punti in Repubblica Ceca e così è stato. I nerazzurri dominano in lungo e in largo, passano dopo 20' ma hanno la grande colpa di non chiudere il match fino al 70' e con i padroni di casa ridotti in 10. Anche questa serata dolce di Champions mette in evidenza vecchie pecche, ovvero la mancanza di cinismo, con il rapporto tra gol e pericoli creati che non torna. Inzaghi si affida al tandem Dzeko-Correa e sono proprio loro due a sbloccare il match e a metterlo in discesa, con il bosniaco letale sull'assit del compagno. L'ex Roma, poi, si traveste lui stesso da assist-man e regala a Dumfries il pallone che l'olandese trasforma nel gol della tranquillità. Dall'altra parte una squadra dal tasso tecnico modesto e che davvero difficilmente farà punti nel girone più complicato di tutti.

Inzaghi ricorre al turnover e lancia dal primo minuto Onana, Acerbi, Bastoni, Mkhitaryan, Gosens, Dzeko e Correa, con Lautaro Martinez che parte dalla panchina. Tra i cechi cìè Sykora, autore del gol della bandiera con il Barcellona, in attacco il gigante (199 cm) Chory. I padroni di casa partono con un prudentissimo 5-3-2 e stanno bassissimi davanti a Stanek, lasciando l'iniziativa ai nerazzurri. Al 13' Sykora rischia grosso atterrando Dumfries lanciato a rete, la seguente punizione di Brozovic è respinta dalla barriera. Dopo una girata debole e centrale di Acerbi (16'), l'Inter sblocca il match: Gosens si traveste da attaccante e mette giù una palla per Correa, l'argentino vede Dzeko che dal lato sinistro fa partire un rasoterra imparabile per Stanek (20'). Preso il gol il Viktoria passa immediatamente al 4-2-3-1 che ci si attendeva alla vigilia. Con il passare dei minuti i cechi prendono un po' di coraggio e mettono la testa fuori dalla loro metà campo. Onana non deve compiere alcun intervento e nel finale del tempo Stanek salva di piede su Dzeko, poi Hejda respinge il sinistro di Mkhitaryan che sarebbe comunque terminato a lato. La prima frazione si chiude con un destro alto di Vikanova, l'unico a provarci tra i padroni di casa. La differenza tecnica è abissale, ma un solo gol di differenza non può far dormire sonni tranquilli.

L'Inter parte con il piede sull'acceleratore per chiudere al più presto il match ed evitare patimi e sorprese inutili, ma Stanek nel giro di un minuto si oppone prima al colpo di testa di Gosens e poi alla conclusione dal limite di Dzeko. Alla sagra del gol mancato si aggiunge anche Dumfries che non capitalizza di testa il perfetto cross di Bastoni concludendo alto. Il Viktoria dà traccia di sé con un durissimo intervento di Bucha su Barella: l'arbitro prima estrae il giallo, richiamato dal Var cambia il colore del cartellino. Allo scoccare dell'ora di gioco i padroni di casa rimangono in inferiorità numerica e dicono addio ai sogni di rimonta. Anche perché 10' dopo Dzeko in contropiede serve l'accorrente Dumfries che questa volta non perdona. Inzaghi comincia a pensare a Udine e attua la solita girandola di cambi. Gli spettatori si accorgono della presenza in campo di Onana solo al 79', quando il portiere camerunese con un tuffo felino respinge su Bassey. E' l'ultima emozione di una gara a senso unico.

LE PAGELLE

Dzeko 7,5 - Il bosniaco si conferma implacabile quando ha di fronte il Viktoria. Dopo i gol con Manchester City e Roma, si ripete anche questa sera. Sblocca il match e poi regala a Dumfries l'assist per il gol della sicurezza

Acerbi 7 - Debutto assoluto in maglia nerazzurra per l'ex Lazio, che si disimpegna in modo davvero egregio. Annulla Chory, anticipandolo costantemente e dà solidità al reparto.

Dumfries 7 - Un autentico treno sulla fascia destra che fa deragliare prima Sykora e poi Jemelka. Ha anche il merito di segnare il gol della tranquillità.

Bucha 4 - Macchia ulteriormente una gara già negativa con il duro intervento sulla tibia di Barella che gli costa una sacrosanta espulsione, lasciando in inferiorità numerica i compagni già in netta difficoltà.

Bassey 6 - Entrato a 20' dalla fine per l'inconcludente Chory, si merita la sufficienza per essere stato l'unico dei suoi a impegnare Onana con un colpo di testa.

Stanek 6,5 - Incolpevole sui due gol, a inizio ripresa tiene in vita i suoi con le parate su Gosens e Dzeko. Poi Bucha rovina tutto, compresi i sogni di una difficile rimonta.

IL TABELLINO

VIKTORIA PLZEN-INTER 0-2

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek 6,5; Havel 5,5 (31' st Holik sv), Hejda 5, Pernica 5, Jemelka 5; Kalvach 5 (31' st Ndiaye 5,5), Bucha 4; Sykora 5 (26' st Jirka 5,5), Vikanova 5,5 (39' st Cermak sv), Mosquera 5,5; Chory 5 (26' st Bassey 6). A disp.: Tvrdon, Jedlicka, Tijani, Pilar. All.: Bílek 5

Inter (3-5-2): Onana 6; Skriniar 6,5, Acerbi 7, Bastoni 6,5 (19' st D'Ambrosio 6); Dumfries 7, Barella 6 (27' st Gagliardini 6), Brozovic 6.5 (39' st Asllani sv), Mkhitaryan 6 (27' st Calhanoglu 6), Gosens 6; Dzeko 7,5, Correa 6 (27' st Lautaro Martinez 6). A disp.: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Dimarco, Darmian. All.: Inzaghi 7

Arbitro: Schärer (SVI)

Marcatori: 20' Dzeko (I), 25' st Dumfries (I)

Ammoniti: Sykora (V), Kalvach (V), Jemelka (V), Bastoni (I), Gagliardini (I)

Espulsi: Al 15' st espulso Bucha (V) per un brutto fallo su Barella (I)

Note: -

LE STATISTICHE

L'Inter ha segnato un gol nei primi 20 minuti di una partita di Champions League per la prima volta dal 1 dicembre 2021 (Darmian contro il Borussia Mönchengladbach).

L'Inter ha vinto due partite esterne di fila in Champions League per la prima volta da ottobre 2011 (contro CSKA Mosca e Lille).

Edin Dzeko (36 anni, 180 giorni) è il giocatore più vecchio a segnare e fornire un assist in una singola partita di Champions League da Didier Drogba (36, 259) nel novembre 2014.

Per la quarta volta in Champions League Edin Dzeko ha segnato un gol e servito un assist nella stessa partita, l'ultima volta contro lo Sheriff Tiraspol il 19 ottobre 2021.

Il Viktoria Plzen è la vittima preferita di Edin Dzeko in Champions League che ha realizzato sei gol in quattro partite contro i polacchi.

Edin Dzeko ha realizzato sette gol contro il Viktoria Plzen con le maglie di Roma e Inter; da quando è in Italia contro nessuna squadra ha fatto meglio.

Edin Dzeko (36 anni e 180 giorni) è il secondo marcatore più anziano dell'Inter in Champions League dietro a Javier Zanetti (37 anni e 71 giorni).

Primo gol per Denzel Dumfries in Champions League, la rete è arrivata alla 15° presenza dell'olandese nella competizione.

Francesco Acerbi ha esordito con la maglia dell’Inter: è stato il giocatore ad aver toccato più palloni (126) e ad aver effettuato più passaggi (110).

L'Inter ha mantenuto la porta inviolata per due trasferte consecutive in Champions League per la prima volta da marzo-aprile 2010 (contro Chelsea e CSKA Mosca).

Pavel Bucha è il primo giocatore del Viktoria Plzen a prendere un cartellino rosso in Champions League da Marian Cisovsky (rosso contro il Barcellona l’1 novembre 2011).