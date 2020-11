Champions League, Semak: "Contro la Lazio daremo tutto per vincere"

CHAMPIONS LEAGUE

Sergej Semak prova a caricare i suoi in vista della sfida di Champions League contro la Lazio, che per lo Zenit è di fatto una gara da dentro o fuori: "Dobbiamo fare tutto il possibile per ottenere la vittoria, sono certo che tutti coloro che scenderanno in campo daranno il massimo - ha detto in conferenza il tecnico dei russi, attualmente ultimi a zero punti nel Gruppo F - Il focolaio Covid nella Lazio? Posso rispondere solo su ciò che riguarda la mia squadra". Getty Images

Semak ha poi fatto il punto sugli indisponibili: "Dzyuba può giocare, è pronto. Azmun e Driussi invece non sono ancora a disposizione. Malcom sta continuando il programma di recupero e anche Musaev è tra coloro che non potranno prendere parte alla gara. Difesa a tre? La scorsa stagione avevamo giocatori adatti alla difesa a tre, adesso è molto più difficile. L'abbiamo provata, ma è molto poco probabile. Erokhin? Sono contento per lui, ha anche ricevuto una chiamata dalla nazionale, sta giocando in modo molto efficace".

DZYUBA: "LA LAZIO È FORTE, MA DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE VINCERE"

In conferenza ha parlato anche Artem Dzyuba: "La Lazio è una squadra forte, tutti noi seguiamo le partite della Serie A e conosciamo le caratteristiche dei nostri avversari. Domani dobbiamo vincere assolutamente. Dovremo essere più aggressivi".