Champions League, Roma-Real Madrid 3-4: pazza rimonta dei Blancos all’Olimpico, l’ex Rudiger condanna Gasperini

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I giallorossi vanno sopra 3-1 con de Roon e la doppietta di un super Malen: Espí, Endrick e il difensore tedesco firmano il ribaltone
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Sfiora l’impresa la Roma di Gasperini, che nel secondo turno di Champions League viene ribaltata in un pazzo 4-3 dal Real Madrid all’Olimpico. Nelle prime fasi del match i giallorossi esercitano grande pressione, mentre la squadra di Mourinho attende non senza rischiare. Al quarto d’ora duro colpo per Gasperini, costretto a sostituire Koné per infortunio (francese che esce in lacrime, al suo posto Pisilli). Al 20’ però i padroni di casa stappano la partita a sorpresa: botta da fuori area di de Roon che beffa Courtois grazie a una leggera deviazione. I Blancos reagiscono immediatamente, e al 25’ Mbappé sfrutta l’assist di Diomandé e insacca l’1-1, anche in questo caso con deviazione di Mancini. La seconda metà del primo tempo è appannaggio degli ospiti, ma al duplice fischio il punteggio è ancora in parità.
A inizio ripresa i giallorossi ritrovano un po’ di inerzia (nonostante il risentimento muscolare di Dybala), e al 51’ colpiscono: errore di Vinicius, Mora apparecchia per Malen e 2-1 a firma dell’olandese. L’attaccante olandese è scatenato, e al 57’ grazie a un’imbucata perfetta di Soulé firma il clamoroso 3-1 e la sua personale doppietta. I Merengues sembrano al tappeto, ma nel finale di gara Mourinho riesce a ribaltare tutto altrettanto clamorosamente grazie a corner e cambi: all’83’ Espí accorcia le distanze, due minuti più tardi sempre su angolo l’uomo di mercato del momento Endrick pareggia i conti e poi al 90’, ancora una volta su palla inattiva dalla bandierina, è l’ex Antonio Rudiger a condannare i giallorossi. Una partita pazza ed emozionante all’Olimpico, in cui la Roma sfiora il colpaccio ma rimane ferma a 1 punto in classifica. Resta a punteggio pieno il Real Madrid, a quota 6.
IL TABELLINO
Roma-Real Madrid 3-4
Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini (dal 18’ st Balerdi), Ndicka, Hermoso (dal 36’ st Koulierakis); Wesley, de Roon, Koné (dal 17’ pt Pisilli), Molina; Soulé (dal 18’ st Pellegrini), Dybala (dal 1’ st Mora); Malen. All. Gasperini. A disp. Vasquez, De Marzi, Ghilardi, Rensch, Lulli, Castro.
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries (dal 14’ st Guler), Konaté, Rudiger, Cucurella (dal 33’ st Carreras); Valverde, Tchouameni (dal 25’ st Bernardo Silva); Diomandé (dal 33’ st Espí), Bellingham, Vinicius Jr. (dal 14’ st Endrick); Mbappé. All. Mourinho. A disp. Lunin, Mestre, Hujsen, Alexander-Arnold, Camavinga, Diaz, Pitarch.
Arbitro: Letexier (Francia).
Marcatori: 20’ de Roon (Ro), 25’ Mbappé (Re), 51’ e 57’ Malen (Ro), 83’ Espí (Re), 85’ Endrick (Re), 90’ Rudiger (Re).
Ammoniti: Mancini (Ro), Wesley (Ro), Pellegrini (Ro); Carreras (Re).
Espulsi: -
LE STATISTICHE OPTA DI ROMA-REAL MADRID
Per la prima volta nella storia, quattro squadre italiane hanno perso nel corso dello stesso turno di UEFA Champions League.
La Roma ha perso un match di Champions League dopo essersi trovata sopra di due gol nel risultato solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 28 settembre 2004: da 2-0 a 2-4 in trasferta proprio contro il Real Madrid.
Il Real Madrid ha vinto una trasferta di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dopo essersi trovata sotto di due gol nel risultato solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 13 giugno 1956 (4-3 v Reims) e il 21 febbraio 2023 (5-2 v Liverpool).
Escludendo le partite terminate ai tempi supplementari, questa è stata la rimonta più tardiva di una squadra in trasferta sotto di 2 o più gol in una partita di Champions League (il Real Madrid era sotto di due reti all'82').
A partire dai Playoff di Champions League della scorsa stagione, le squadre italiane hanno perso 12 partite su 16 (3V, 1N) in UCL. Nel periodo, le squadre italiane sono quelle che vantano più ko nella competizione.
La Roma ha perso le ultime due partite nelle principali competizioni europee in cui ha segnato 3 o più gol (sconfitte per 3-4 contro Bologna e Real Madrid, entrambe nel 2026); in precedenza, aveva perso solo una delle prime 86 partite europee in cui aveva realizzato almeno tre reti.
Il Real Madrid è la prima squadra contro cui la Roma perde cinque partite consecutive in UEFA Champions League (quattro invece contro contro lo Shakhtar Donetsk, tra il 2006 e il 2018).
La Roma (3N, 2P) non ha vinto per cinque partite consecutive nelle principali competizioni UEFA per la prima volta dal settembre 2016 (cinque – 2N, 3P).
La Roma non ha vinto nessuna delle prime due partite stagionali di UEFA Champions League per la prima volta dal 2015/16 (esclusi playoff).
La Roma ha perso due delle ultime tre partite casalinghe di UEFA Champions League (entrambe contro il Real Madrid), lo stesso numero di ko interni nella competizione rispetto alle precedenti 13 (8V, 3N).
Dopo aver vinto solo una delle 11 precedenti trasferte contro formazioni italiane in Champions League (4N, 6P), il Real Madrid ha vinto le 10 più recenti.
Marten De Roon (35 anni e 199 giorni) è il marcatore straniero può “anziano” a segnare in Champions League/Coppa dei Campioni con la Roma, superando Gabriel Omar Batistuta (33 anni e 312 giorni) nel 2002 contro l'Ajax.
Marten De Roon (35 anni e 199 giorni) è il giocatore più anziano ad aver segnato contro il Real Madrid in UEFA Champions League dai tempi di Filippo Inzaghi del Milan nel novembre 2010 (37 anni e 86 giorni).
Dal weekend del suo debutto con la Roma, 16-18 gennaio, solo Harry Kane (38) e Raphinha (24) hanno segnato più gol con squadre dei cinque principali campionati europei tra tutte le competizioni rispetto a Donyell Malen: 23, davanti a Kylian Mbappé (22), Lamine Yamal (22) e Erling Haaland (22).
Donyell Malen è solo il quarto giocatore straniero a realizzare una marcatura multipla con una squadra italiana contro il Real Madrid in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Goran Pandev (con la Lazio nell'ottobre 2007), Alexandre Pato (con il Milan nell'ottobre 2009) e Mario Mandzukic (con la Juventus nell'aprile 2018) – tutti una doppietta.
Matías Soulé è diventato solo il secondo giocatore della Roma a fornire 2 o più assist in una partita di Champions League, dopo Juan Iturbe nel settembre 2014 (2 contro il CSKA Mosca).
La Roma è soltanto la quarta squadra italiana in grado di segnare almeno tre gol in casa in Coppa dei Campioni/Champions League contro il Real Madrid, dopo il Milan (5-0 nell’aprile 1989), Inter (3-1 nel novembre 1998) e Juventus (3-1 nel maggio 2003).
Kylian Mbappé ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in UEFA Champions League: l'attaccante francese diventa così, a 27 anni e 298 giorni, il più giovane a tagliare questo traguardo (considerando Coppa dei Campioni/Champions League), battendo il precedente record di Lionel Messi (28 anni e 84 giorni).