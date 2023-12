Champions League: Arsenal e Psv a braccetto agli ottavi, il Siviglia saluta l'Europa

champions league

I Gunners, che erano già qualificati con gli olandesi, pareggiano 1-1 al Philips Stadion. Sprofondano gli andalusi, che vengono sconfitti 2-1 dal Lens e chiudono ultimi nel gruppo B

© Getty Images Si conclude nel peggiore dei modi la Champions League del Siviglia, che si conferma in crisi. Gli andalusi, che sono 16mi e lottano per non retrocedere nella Liga, vengono sconfitti 2-1 (anche grazie a un rigore generosissimo fischiato a Facundo Medina) dal Lens. Il gol decisivo di Fulgini qualifica i francesi ai playoff di Europa League, Ramos e compagni sono out dall'Europa con due punti in sei gare. Nulla in gioco tra Arsenal e Psv, che erano già qualificate agli ottavi: Nketiah e Vertessen firmano l'1-1.

GRUPPO B

Arsenal e Psv erano già qualificate agli ottavi di finale della Champions League, coi Gunners sicuramente primi e gli olandesi secondi, e non si fanno male nell'ultima giornata. Il match del Philips Stadion finisce 1-1, dopo una gara equilibrata. Partono meglio gli olandesi, che sfiorano la rete con Pepi e centrano un palo con Vertessen, ma dopo la mezz'ora risalgono di tono i londinesi di Arteta: Elneny suona la carica per i suoi, che passano al 42'. La rete è di Nketiah, che approfitta dell'assist di Nelson per colpire con un rasoterra di sinistro e battere Benitez. Si arriva ai secondi finali con un Psv all'arrembaggio e Ramsdale a salvare il risultato, evitando il pari di Bakayoko. Nella ripresa gli olandesi vanno nuovamente all'assalto e pareggiano: l'Arsenal è spaccato in due e si perde Saibari, che vede con la coda dell'occhio Vertessen, autore del pareggio al 50'. Le squadre non smettono di attaccare, con una chance per parte: Nketiah e Til si mangiano il gol-vittoria.

Chiude così primo l'Arsenal con 13 punti, precedendo il Psv (9), mentre non ci sono sorprese riguardanti il terzo posto. Al Siviglia serviva una vittoria allo Stade Bollaert-Delelis per sopravanzare ed eliminare il Lens, ma gli andalusi si confermano in crisi e perdono 2-1, salutando l'Europa dopo aver dominato nel primo tempo. Alonso è in piena emergenza per le squalifiche e gli infortuni (undici giocatori out) e ha una panchina di soli canterani, ma ha in Sergio Ramos la sua arma offensiva: l'ex Real Madrid sfiora due volte la rete, ma è impreciso come Rakitic nella zona offensiva. Il Lens si difende e alza il baricentro solo nella ripresa, con Wahi a suonare la carica. Dopo aver rischiato sulla traversa colpita da Adrià Pedrosa, i Sang et Or passano con un rigore generoso: il contatto tra Soumaré e Medina non sembra da penalty, ma Zwayer lo assegna e Frankowski non sbaglia al 62'. Ora il Siviglia deve fare due reti e inserisce Rafa Mir per l'assalto, pareggiando su un rigore altrettanto generoso: Ramos sbaglia il primo tentativo, con annessa doppia parata ed esultanza di Samba, ma quest'ultimo era troppo avanti coi piedi e si deve ribattere. Il difensore opta per il cucchiaio e non sbaglia al 79', mentre spreca eccome nel recupero. Il Siviglia è tutto avanti e, sulla ripartenza, Sotoca serve Fulgini per il 2-1 al 96'.

L'erroraccio di Adrià Pedrosa e l'ennesima prova negativa condannano così il Siviglia all'eliminazione con due punti in sei gare. Ora gli andalusi potranno concentrarsi sulla salvezza nella Liga, dove sono sedicesimi a +3 sulla terzultima. In Europa League va il Lens, che chiude terzo a quota 8 e giocherà i playoff.

La classifica finale: Arsenal 13 (Q), Psv 9 (Q), Lens 8 (EL), Siviglia 3.