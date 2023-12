Champions, sarà un sorteggio da brividi per Inter e Napoli

Missione compiuta per il Napoli, che batte il Braga e vola agli ottavi alle spalle del Real restando in corsa per il Mondiale per Club, un po' meno per l'Inter, che si fa fermare in casa dalla Real Sociedad e lascia agli spagnoli il primo posto nel girone. Due qualificazioni come seconde che 'regalano' alle italiane una vera e propria urna da brividi per il sorteggio del prossimo 18 dicembre, quando le nostre squadre comunque la si guardi non avranno certo un accoppiamento semplice. In attesa delle partite di domani, ad oggi infatti i nomi delle squadre qualificate come prime fanno tremare soltanto a leggerli: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid e Manchester City.