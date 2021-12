Champions League: Real Madrid-Inter 2-0, i nerazzurri chiudono al 2° posto

REAL MADRID-INTER 2-0

I gol di Kroos e Asensio decidono la sfida del Bernabeu: spagnoli primi del gruppo D. Espulso Barella: salta l'andata degli ottavi

di

ANDREA GHISLANDI

Nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, l'Inter perde 2-0 contro il Real Madrid e chiude al secondo posto il gruppo D. I nerazzurri giocano un buon primo tempo, ma sono gli spagnoli a sbloccare il match con Kroos (17'). Al 45' Handanovic è salvato dal palo su Rodrygo. Un sinistro magico di Asensio chiude il match al 79'. La notizia peggiore della serata è l'espulsione di Barella (64'): salterà l'andata degli ottavi.

LA PARTITA

Niente impresa per l'Inter al Bernabeu, teatro della magica notte della finale di Champions del 2010, ma campo tabù contro il Real Madrid, dove I nerazzurri non vincono dal lontano 1967. I ragazzi di Inzaghi ci hanno provato, soprattutto nel primo tempo, ma non sono riusciti a trovare la zampata vincente contro una squadra che, come all'andata a San Siro, ha fatto del cinismo la migliore qualità. Al primo tiro in porta, quello di Kroos, i merengues sono passati in vantaggio, poi hanno giocato una gara accorta e fatta di ripartenze fino a quando c'è stata partita, ovvero al minuto 64', quando Barella si è fatto cacciare da Brych per un gesto di reazione dopo un intervento piuttosto ruvido di Militao, che se l'è cavata con un giallo. Già qualche minuto prima Inzaghi aveva deciso di dosare le energie, togliendo in un colpo solo Brozovic, Calhanoglu e Dzeko, chiaro segno di come il pensiero era ormai andato al campionato. Una sconfitta che non ridimensiona i nerazzurri, che hanno dimostrato di potersela giocare a viso aperto con chiunque, un bel segnale in vista degli ottavi di finale.

La prima occasione del match è di Vinicius, un destro a giro largo deviato dal polpaccio di Skriniar. I nerazzurri non si spaventano e prendono in mano il pallino del gioco, costringendo gli spagnoli nella propria metà campo. Brozovic ci prova due volte, con il primo tiro respinto da Militao e il secondo che termina alto di poco, ma è Perisic ad avere la grande chance, ma il suo tiro in controtempo è murato da Carvajal che salva un gol. La squadra di Ancelotti gioca a ritmi bassi, ma quando arriva dalle parte di Handanovic fa paura: Rodfrygo calcia sull'esterno della rete, più preciso Kroos che di sinistro infila il portiere sloveno. Bella la conclusione del tedesco, lasciato troppo libero di tirare da Barella (17'). Il gol subìto non cambia il canovaccio del match, l'Inter arriva spesso al tiro ma manca di precisione con Lautaro e due volte Perisic. Nel finale della prima frazione vengono fuori i merengues che sfiorano due volte il raddoppio: Jovic calcia sull'esterno della rete sull'uscita di Handanovic, poi al 45' l'estremo difensore nerazzurro deve ringraziare il palo alla sua sinistra sul destro dal limite di Rodrygo.

La ripresa si apre con l'occasione più nitida per gli ospiti, ma Barella spreca un preciso assist di Calhanoglu concludendo alto da ottima posizione. Ma la brutta serata dell'ex Cagliari non è finita qui, perché al 64' si fa espellere per una reazione su Militao e in pratica consegna vittoria e primo posto al Real. Handanovic evita il raddoppio con un bel tuffo sul diagonale di Rodrygo, ma può solo ammirare a bocca aperta come tifosi sugli spalti e spettatori il sinistro di Asensio appena entrato che vale il 2-0 il game over.

LE PAGELLE

Kroos 7 - Gli anni passano anche per il tedesco, ma la classe è sempre cristallina. Splendido il sinistro con cui sblocca il match, poi il solit prezioso lavoro in mezzo al campo.

Carvajal 7 - Il salvataggio su Perisic vale quanto un gol, poi manda anche in porta Jovic che spreca. Bello ed equilibrato il duelllo con il croato dell'Inter.

Asensio 7 - Dentro da una manciata di secondi chiude il match con un fantastico sinistro a giro che prende il palo e non lascia scampo ad Handanovic. Un gol di grandissima qualità.

Perisic 6,5 - Commette una leggerezza nel finale che rischia di costare lo 0-3, ma nei 90' è il migliore dei suoi e anche il più pericoloso. Nel primo tempo Carvajal gli nega un gol che pareva fatto.

Dzeko-Lautaro 5 - La coppia delle meraviglie stecca sul prestigioso palcoscenico del Bernabeu. Soprattutto nel primo tempo non riescono a tramutare in giocate e gol la grande mole di lavoro della squadra.

Barella 4 - Serata da incubo per il centrocampista azzurro, che si stacca da Kroos in occasione del gol del tedesco, si divora il pareggio a inizio ripresa e alla fine si fa cacciare, un rosso che gli costerà almeno l'andata degli ottavi di finale.

IL TABELLINO

REAL MADRID-INTER 2-0

Real Madrid (4-3-3): Courtois 6; Carvajal 7, Militao 6,5, Alaba 6, Mendy 6; Kroos 7 (33' st Valverde sv), Casemiro 6,5 (26' st Camavinga 6), Modric 6,5; Rodrygo 6,5 (32' st Asensio 7), Jovic 5,5 (33' st Mariano Diaz sv), Vinicius 6,5 (36' st Hazard sv). A disp.: Lunin, Fuidias, Vallejo, Nacho, Marcelo, Vazquez, Isco. All.: Ancelotti 6,5

Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; D'Ambrosio 5,5, Skriniar 6, Bastoni 6; Dumfries 6 (1' st Dimarco 6), Barella 4, Brozovic 6 (15' st Vidal 5,5), Calhanoglu 5,5 (15' st Vecino 5,5), Perisic 6,5; Dzeko 5 (15' st Sanchez 5,5), Lautaro Martinez 5 (21' st Gagliardini 6). A disp.: Cordaz, Radu, De Vrij, Kolarov, Sensi, Zanotti. All.: Inzaghi 6

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 17' Kroos (R), 34' st Asensio (R)

Ammoniti: D'Ambrosio (I), Militao (R), Bastoni (I)

Espulsi: Al 19' st Barella (I) per un gesto di reazione nei confronti di Militao

Note: -

LE STATISTICHE

L’Inter ha perso 10 delle ultime 12 sfide contro squadre spagnole in Champions League (1V, 1N), tra cui tutte le ultime cinque (di cui le quattro più recenti vs Real Madrid).

Le ultime sei sconfitte dell’Inter in competizioni europee sono tutte arrivate contro squadre spagnole (quattro vs Real Madrid, una vs Barcellona, una vs Siviglia).

L’Inter ha perso solo due delle ultime otto partite in Champions League (4V, 2N), entrambe contro il Real Madrid.

Il cartellino rosso di Nicolò Barella è stato il 19° ricevuto dell'Inter in Champions League, con solo Juventus (27) e Bayern Monaco (21) ad averne collezionati di più nella competizione.

L’Inter ha tentato 17 tiri nel corso del match (due in più rispetto al Real Madrid), di cui ben 13 nel corso del primo tempo.

Toni Kroos ha segnato il 1000° gol del Real Madrid in Coppa dei Campioni/Champions League, rendendo il club spagnolo il primo a raggiungere questo traguardo (escluse le qualificazioni).

Toni Kroos ha segnato in due presenze consecutive in Champions League per la prima volta in carriera (120 gare totali nella competizione).

Luka Modric ha collezionato la 100a presenza con il Real Madrid in Champions League, diventando il 10° giocatore del club spagnolo a raggiungere questo traguardo.

L’Inter ha registrato il suo record di cross su azione in una gara di questa Champions League: 21, ben 18 più del Real Madrid nel corso del match.