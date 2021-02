Champions League, Real Madrid: Hazard mette l'Atalanta nel mirino

CHAMPIONS LEAGUE

Il belga sembrava destinato al forfait, ma dalla Spagna filtra ottimismo sul suo recupero in vista del match di Bergamo

Il Real Madrid potrebbe recuperare una pedina importante in vista della doppia sfida di Champions League contro l'Atalanta. I Blancos, falcidiati dagli infortuni, puntano infatti a recuperare Eden Hazard già per la gara d'andata, in programma il 24 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo. Il belga deve smaltire un infortunio al retto femorale della gamba sinistra e sta provando a bruciare le tappe, con l'obiettivo di garantire un'alternativa in più a Zidane, già orfano di pedine importanti come Marcelo e Sergio Ramos. Getty Images

L'ex Chelsea è fuori da una decina di giorni e ha saltato le ultime due sfide di campionato, contro Huesca e Getafe. Inizialmente si era parlato di sei settimane di stop, ma secondo quanto riportato da Marca i medici del Real sono ottimisti sulla possibilità di recuperarlo in extremis per il primo faccia a faccia con gli uomini di Gasperini. Il quotidiano spagnolo sottolinea che, in ogni caso, Hazard rientrerà in campo solo quanto si sentirà al 100%, ma la fiducia tra i madrileni sta crescendo.

