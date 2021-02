Real Madrid decimato, si ferma anche Marcelo: Atalanta a rischio

Non c'è pace per il Real Madrid che perde per infortunio un altro pezzo pregiato: Marcelo, infatti, ha accusato un problema muscolare al soleo sinistro. I Blancos, nel comunicato ufficiale, dicono che le condizioni del giocatore verranno monitorate di giorno in giorno, ma si va verso almeno due settimane di stop. Il brasiliano è così a fortissimo rischio per il match d'andata con l'Atalanta del 24 febbraio.