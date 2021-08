Champions League, qualificazioni: lo Shakhtar di De Zerbi agli spareggi con il Monaco, big match tra Benfica e Psv

Missione compiuta per lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, che nel ritorno del terzo turno di qualificazione della Champions League batte 2-1 il Genk e lancia la sfida al Monaco, che supera 3-1 lo Sparta Praga. L'altro big match degli spareggi sarà quello tra Benfica e Psv, che eliminano rispettivamente Spartak Mosca (2-0 in Russia e in Portogallo) e Midtjylland (3-0 in Olanda e 1-0 in Danimarca). Out Rangers e Olympiacos.

Getty Images