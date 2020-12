Champions League, obiettivi diversi per Lazio e Juventus

LA DOPPIA SFIDA

Lazio e Juventus si preparano ad affrontare la penultima sfida dei rispettivi gironi di Champions League con obiettivi diversi. I biancocelesti sono a caccia del risultato utile a garantirsi gli ottavi di finale con un turno d'anticipo: sarà sufficiente non perdere a Dortmund ma, in caso di k.o., basterebbe anche la vittoria dello Zenit contro il Bruges per far festeggiare gli uomini di Inzaghi. La squadra di Pirlo invece è già qualificata: l'obiettivo è quello di tenere viva la speranza di conquistare il primo posto nel girone, ma soprattutto quello di riscattare l'opaca prestazione di Benevento e mettersi alle spalle le critiche degli ultimi tempi. Getty Images

Contro Haaland e compagni Inzaghi dovrebbe poter contare nuovamente su Milinkovic-Savic, assente in occasione della sconfitta interna con l'Udinese, oltre che su Luiz Felipe, che insieme ad Acerbi e Hoedt avrà il compito di mettere a freno le scorribande dei ragazzi di Favre. L'orecchio, naturalmente, sarà teso anche al Belgio, dove il Bruges è costretto a vincere per tenere aperto uno spiraglio e lo Zenit (già eliminato) dovrà cercare a tutti i costi i tre punti per provare a centrare almeno l'Europa League e riscattare una fase a gironi davvero da dimenticare. I pronostici, in ogni caso, sono tutti per la Lazio.

Allo Juventus Stadium invece si respirerà voglia di riscatto. La questione ottavi è già stata archiviata con il successo allo scadere sul Ferencvaros, ma le prestazioni altalenanti in campionato richiedono una serata da grande Juve, per allontanare dubbi e perplessità sull'operato di Pirlo. Il tecnico potrà contare su un CR7 a caccia di nuovi record , dopo la "pausa" concordata di Benevento, e dovrebbe concedere un turno di riposo anche a due stakanovisti come Cuadrado e Danilo. Restano i consueti ballottaggi a centrocampo e sugli esterni: Alex Sandro tornerà titolare, mentre dall'altro lato Chiesa è in vantaggio su Kulusevski. Con Ramsey in appoggio alla coppia d'attacco, Pirlo dovrebbe optare per la coppia McKennie-Bentancur in mezzo.

L'obiettivo, come detto, è innanzitutto quello di mettere in mostra il proprio valore, ma anche di tenere viva la speranza primo posto nel Gruppo G: con un successo contro gli uomini di Lucescu, i bianconeri se lo giocherebbero all'ultima giornata al Camp Nou. Quando, finalmente, potrebbe andare in scena la sfida Messi-Ronaldo che non si era vista all'andata...