Champions League: notizie, formazioni e ultime su Psg-Juve e Salisburgo-Milan

STASERA ALLE 21

Allegri cerca punti (e gioco) contro Messi-Mbappé-Neymar, Pioli affronta la capolista del campionato austriaco

© Getty Images La Champions League delle italiane si apre con Paris Saint-Germain-Juventus (diretta dalle 21 su Canale 5, Sportmediaset.it e Mediaset Infinity) e Salisburgo-Milan. L'impegno più prestigioso e complicato è quello dei bianconeri, reduci dallo scialbo pareggio con la Fiorentina e le critiche ad Allegri per il gioco della squadra: un palcoscenico come quello del Parco dei Principi potrebbe dare quello stimolo in più, quello che non mancherà a Di Maria affrontando gli ex compagni. L'entusiasmo rossonero dopo il derby vinto sarà invece prezioso sul campo della formazione austriaca, reduce da cinque vittore di fila nel campionato che conduce da capolista.

PSG-JUVENTUS

Un po' più quadrato e organizzato ma sempre ricco di stelle: sarà questo il Psg che si troverà ad affrontare la Juve questa sera. Galtier sta puntando sulla difesa a tre col ritrovato Sergio Ramos dopo anni di schieramento a quattro, non rinunciando al tridente delle meraviglie Messi-Mbappé-Neymar. Risolto il dualismo in porta, con Donnarumma titolare fisso, sarà Renato Sanches a dare equilibrio al reparto a fianco di Verratti mentre sarà interessante la sfida Hakimi-Kostic sull'out di destra francese. La Juve ritrova capitan Bonucci e schiera tre ex: Paredes in cabina di regia, Rabiot al suo fianco mentre Kean partirà dalla panchina. Il quarto, il più atteso, sarà invece un'assenza pesantissima visto che senza Di Maria si perde classe ed esperienza internazionale. Davanti Vlahovic riprende il posto da titolare.

SALISBURGO-MILAN

Jaissle l'anno scorso ha ereditato la squadra da Marsch continuando nel solco della tradizione vincente del Salisburgo, arrivato a nove scudetti di fila: la squadra al momento è capolista del campionato austriaco e reduce da cinque vittorie di fila. Insomma, il Salisburgo ha una lunga lista di infortunati ma è un avversario da non sottovalutare. I precedente comunque sorridono al Milan, vittorioso due volte negli unici scontri europei: 3-0 a San Siro e 1-0 in Austria nella Champions 94-95. Rossoneri sulle ali dell'entusiasmo per il derby vinto tanto che Pioli pensa a confermare la squadra che ha battuto l'Inter sabato anche se Brahim Diaz insidia De Ketelaere sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI