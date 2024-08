Champions League, Milano si arrende: San Siro rinuncia alla finale 2027

LA DECISIONE

L'impianto milanese sarà oggetto di ristrutturazioni in vista di Euro 2032

La finale di Champions League 2027 non sarà più disputata allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La scelta di San Siro di rinunciare ad ospitare l'evento sarà resa ufficiale a fine settembre, ma la riapertura della gara tra città per ospitare l'atto finale della competizione non esclude la partecipazione di altre città italiane. Il Meazza avrebbe potuto tornare ad essere il palcoscenico della fine 11 anni dopo l'ultima volta, ma la necessità di iniziare i lavori di ristrutturazione in vista di Euro 2032 ha costretto a prendere la dolorosa decisione di rinunciare.

Il presidente della Figc Gravina, nonché vicepresidente della Uefa, ha preannunciato a Ceferin le prime mosse dell'Italia in vista dell'Europeo del 2032 organizzato in collaborazione con la Turchia. In attesa di capire le mosse di Milan e Inter per quanto riguarda il progetto di ristrutturazione proposto da WeBuild e spinto dal sindaco Sala, la Uefa non avrebbe potuto avallare il rischio di far disputare la finale in un cantiere aperto. Da lì il passo indietro.

Entro inizio ottobre 2026 la Figc dovrà consegnare il dossier sugli stadi per l'Europeo con i progetti di ristrutturazione e copertura finanziaria. San Siro sarà sicuramente tra gli impianti protagonisti nel 2032, ma per sistemarlo serve tempo e spazio di manovra.