Champions League, Midtjylland-Atalanta 0-4: Dea da impazzire in Danimarca

MIDTJYLLAND-ATALANTA 0-4

Sotto il diluvio della MCH Arena di Herning (Danimarca) l’Atalanta dà spettacolo al debutto nella seconda partecipazione alla Champions League della sua storia: il Midtjylland è steso 4-0. Primo tempo dominato dalla Dea che, su un terreno pesante, archivia la pratica prima dell’intervallo: Zapata (26’), Gomez (36’) e Muriel (42’) mettono già in ghiaccio la sfida. Miranchuk (89’) completa il poker. Primo posto nel gruppo D insieme al Liverpool.

La lezione della scorsa stagione è servita, eccome. Perché l’approccio alla prima partita del girone di Champions League (e il risultato finale) è diametralmente opposto rispetto alla gara di esordio assoluto di un anno fa sul campo della Dinamo Zagabria. E ora l’Atalanta, dopo il poker spettacolare sul campo del Midtjylland, può sognare un altro grande percorso in Champions League.

Nerazzurri pericolosi all’8’: Zapata apre al limite dell’area per Gosens, il cui sinistro esce di un niente sul palo più lontano. Il portiere Hansen respinge in tuffo con qualche affanno un destro velenoso di Muriel direttamente su punizione. Poi, al 16’, arriva l’occasione più nitida della prima parte del match: Zapata, servito da De Roon, spara un destro potente e colpisce in pieno il palo ad Hansen ormai superato. C’è solo l’Atalanta in campo e c’è sempre Zapata a martellare la porta avversaria. Hansen si distende alla grande sul mancino rasoterra del colombiano, il quale poi sblocca il risultato al 26’: cross dalla destra di Toloi, grande sponda aerea di Romero al centro a liberare l’ex sampdoriano che, con un gran destro in diagonale fulmina il portiere danese.

Tuttavia, il gol del vantaggio atalantino non scoraggia i padroni di casa: Sportiello devia in corner il gran mancino di Dreyer, poi Onyeka sfiora il pari di testa da ottima posizione. In ogni caso ci pensa il Papu Gomez a chiudere il match: classico gran destro secco dalla distanza dell’argentino, dopo il suggerimento di Zapata, con il pallone che picchia la parte inferiore della traversa per poi depositarsi in rete. Lo show ospite prosegue al 42’: destro a giro di Zapata, Hansen respinge malamente e Muriel non sbaglia sulla ribattuta. 3-0 dopo appena un tempo di gioco.

Nella passeggiata in terra danese, su un terreno di gioco a dir poco pesante, Freuler si può anche permettere di sbagliare un gol fatto tutto solo davanti all’estremo difensore avversario. Così il secondo tempo si trasforma in una pura formalità per la squadra di Gasperini, che gestisce con molta tranquillità risultato e forze. A metà esatta della ripresa Gomez e Muriel lasciano il posto a Pasalic e Ilicic. Proprio quest’ultimo sfiora il poker, calciando a colpo sicuro col sinistro ma trovando la deviazione prima del portiere del Midtjylland e poi dal palo esterno. 4-0 che comunque arriva con un altro subentrato: Miranchuk viene servito da Ilicic al limite dell’area e lascia partire un sinistro a giro perfetto che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Buona (anzi, ottima) la prima per l’Atalanta, in testa al gruppo D insieme al Liverpool.

LE PAGELLE

Zapata 7 – Fa tutto lui nella prima mezz’ora di gioco: prima colpisce un palo clamoroso, poi impegna il portiere avversario con un gran diagonale sinistro, prima di sbloccare il risultato con un destro ravvicinato. Propizia anche il 3-0 di Muriel, con una papera del portiere.

Gomez 7,5 – Evidentemente non avere giocato nemmeno un minuto in Nazionale (e solo 55 minuti a Napoli) lo ha fatto tornare in grande forma: il Papu domina in mezzo al campo e trova il gol del raddoppio con una prodezza da fuori area con il destro.

Muriel 7 – Completa con Duván Zapata una coppia offensiva colombiana che fa impazzire, soprattutto le difese avversarie. Esempio emblematico è la rete del 3-0 alla fine del primo tempo: conclusione dell’autore del gol dell’1-0 e l’ex Fiorentina si avventa in maniera vincente.

Gosens 7 – Prestazione strepitosa per il difensore tedesco: è lui a creare la prima occasione utile del match con un diagonale violentissimo col sinistro che esce fuori di pochissimo. È la sua, poi, la sponda per Zapata che porta poi alla rete di Muriel.

Dreyer 6,5 – È sicuramente il migliore tra i giocatori del Midtjylland: impegna Sportiello nell’unica occasione in cui il portiere dell’Atalanta si sporca i guanti. Nella serata disastrosa della squadra danese, avrebbe meritato di entrare nel tabellino dei marcatori.

Hansen 5 – Gara in chiaroscuro per il portiere del Midtjylland: bravissimo a negare il gol inizialmente a Zapata con un miracolo, poi molto ingenuo a non trattenere un tiro non irresistibile dello stesso colombiano, che precede il tris atalantino.

IL TABELLINO

MIDTJYLLAND-ATALANTA 0-4

Midtjylland (4-2-3-1): Hansen 5; Andersson 5, Sviatchenko 5, Scholz, Paulinho 5,5; Onyeka 6 (42’ st Kraev sv), Cajuste 5,5 (31’ st Madsen 6); Dreyer 6,5, Sisto 6 (42’ st M. Anderson sv), Mabil 5,5 (31’ st Vibe 5,5); Kaba 5,5 (15’ st Evander 5,5). A disp.: Ottesen, Cools, James, Andersen, Dyhr, Isaksen, Sery. All.: Priske 5,5

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 6,5; Toloi 6,5, Romero 7 (41’ st Palomino sv), Djimsiti 6,5; Hateboer 6,5, De Roon 7, Freuler 6 (35’ st Pessina sv), Gosens 7; Gomez 7,5 (23’ st Pasalic 6,5); Muriel 7 (23’ st Ilicic 6,5), Zapata 7 (35’ st Miranchuk 7). A disp.: Rossi, Lammers, Mojica, Depaoli, Ruggeri. All.: Gasperini 7

Arbitro: Dias

Marcatori: 26’ Zapata (A), 36’ Gomez (A), 42’ Muriel (A), 44’ st Miranchuk

Ammoniti: Sisto (M), Romero (A)

Espulsi: –





LE STATISTICHE

L’Atalanta ha segnato 18 gol in cinque partite in questa stagione; nel 2019/20 impiegò nove gare.

Quella tra Midtjylland e Atalanta è la prima partita di Champions League in cui hanno segnato due giocatori colombiani (Muriel e Zapata).

Alejandro Gómez ha segnato tre gol da fuori area in questa stagione, contando tutte le competizioni – più di ogni altro giocatore nei maggiori cinque campionati europei.

L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime sei partite in Europa, tanti successi quanti nelle precedenti 15.

L'Atalanta ha effettuato sei tiri nello specchio nel primo tempo, non ne aveva mai fatti altrettanti in una prima frazione in Champions League.

Escludendo le qualificazioni, l'Atalanta ha segnato in 17 delle ultime 18 partite in competizioni europee.

Aleksey Miranchuk ha segnato tre gol in Champions League, tutti in partite con una squadra italiana in campo: uno stasera e due contro la Juventus.

Partita da titolare numero 100 per Marco Sportiello con la maglia dell'Atalanta.