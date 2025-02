Champions League 2024/25, il sorteggio degli ottavi: squadre, calendario e regolamento

Stasera gli ultimi tre playoff completeranno il quadro delle squadre qualificate, poi la Champions League sarà definitivamente pronta a conoscere il tabellone degli ottavi nel sorteggio che si svolgerà venerdì a partire dalle 12. In attesa di PSV-Juventus, per l'Italia al momento presente solo l'Inter che, scherzo del destino, in caso di qualificazione dei bianconeri potrebbe dare luogo proprio a un derby d'Italia che da un lato garantirebbe alla Serie A di avere una squadra ai quarti di finale ma dall'altro eliminerebbe un'altra italiana dando un altro brutto colpo al ranking che può garantire la qualificazione alla prossima Champions della quinta classificata in campionato. Alternativamente i nerazzurri potrebbero pescare il Feyenoord che ha eliminato il Milan: in quel caso, in caso di vittoria nei playoff, la Juve incontrerebbe l'Arsenal.