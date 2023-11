Champions League: lo Shakhtar spera, 1-0 all'Anversa

CHAMPIONS LEAGUE

Gli ucraini vincono grazie al colpo di testa di Matviyenko al 12': si giocheranno la qualificazione in casa del Porto. Belgi fuori da tutto

© afp Lo Shakhtar Donetsk è ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: ad Amburgo, gli ucraini battono 1-0 l'Anversa, ancora senza punti e fuori da tutto. Decide il colpo di testa di Matviyenko al 12', poi il portiere dei belgi Butez riesce a deviare due conclusioni di Azarov e Stepanenko sulla traversa. La formazione di Pusic si giocherà tutto nello scontro diretto del Dragão con il Porto dell'ultima giornata.

Lo Shakhtar mantiene vivo il sogno di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: fondamentale l'1-0 all'Anversa che, invece, è già fuori da tutto e ancora senza punti. La formazione di casa (anche se si gioca ad Amburgo) passa in vantaggio al 12': Matviyenko si fionda sul calcio di punizione battuto da Zubkov e di testa supera Butez. I belgi provano a rispondere con il destro di Balikwisha che non impensierisce Riznyk. Prima dell'intervallo, gli ucraini sfiorano ancora il gol con la deviazione di Newerton respinta dal portiere ospite e con la ribattuta di testa di Sudakov che manda alto. Nella ripresa, ancora Butez compie un miracolo sul sinistro di Azarov, con la sfera che finisce anche sulla traversa. Al 62', stesso scenario: sinistro di Stepanenko e parata decisiva dell'estremo difensore dei belgi, con la sfera che impatta nuovamente sul montante. La partita resta in discussione e allora c'è bisogno un intervento di Riznyk su Alderweireld nel recupero per preservare l'1-0. Risultato importantissimo, dato che consentirà allo Shakhtar di giocarsi tutto al Dragão contro il Porto nell'ultima giornata della fase a gironi.