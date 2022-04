Champions League, Liverpool-Benfica 3-3: Reds in semifinale contro il Villarreal

LIVERPOOL-BENFICA 3-3

La squadra di Klopp non bissa il successo dell’andata ma, dopo il 3-1 a Lisbona, basta e avanza il divertente pari ad Anfield con doppietta di Firmino e gol di Konaté

Il Liverpool centra la terza semifinale di Champions League nelle ultime cinque edizioni. Dopo il 3-1 dell’andata a Lisbona, il ritorno dei quarti contro il Benfica sancisce la qualificazione dei Reds tra le prime quattro d’Europa: termina 3-3 ad Anfield, con doppietta di Firmino (55’ e 65’) e rete di Konaté (21’). Utili solo per il prestigioso pari i gol di Ramos, Yaremchuk e Núñez. Ad attendere Klopp ci sarà il temibilissimo Villarreal. Liverpool-Benfica, le foto del match















































C’erano pochissimi dubbi, alla vigilia di questo ritorno dei quarti, sull’accesso del Liverpool alle semifinali di Champions League. Anche se, visti i tempi supplementari ai quali ieri sera era stato costretto il Real Madrid (il risultato all’andata dei blancos sul campo del Chelsea era lo stesso di quello ottenuto dai Reds a Lisbona), qualche sorpresa poteva anche esserci. E dire che il Benfica inizia con un ottimo approccio alla partita di Anfield: al 13’, infatti, è bellissimo l’interno destro dalla distanza di Everton, che manca di poco la porta, con Alisson proteso in volo. Rispondono poco dopo i padroni di casa, quando Diogo Jota scambia in area con Firmino, ma Vlachodimos gli esce sui piedi e guadagna pure la rimessa dal fondo. Rete della squadra di Klopp che arriva puntualmente al 21’: calcio d’angolo battuto da Tsimikas e colpo di testa schiacciato di Konaté. Dopo un’occasione fallita da Firmino, contrastato da Vertonghen, i portoghesi agguantano il pari al 32’ con Gonçalo Ramos, il quale trafigge Alisson sul tocco (che si trasforma in assist) di Milner. Keita sfiora il palo allo scadere del primo tempo, mentre Firmino si scatena in avvio di ripresa (tra il 55’ e il 65’) con una doppietta: tap-in vincente sui rispettivi assist di Diogo Jota e Tsimikas e 3-1. Yaremchuk e Darwin Núñez completano una coriacea rimonta tra il 73’ e l’82’, per una formazione allenata da Verissimo che esce a testa altissima da questa edizione della Champions. Adesso, per il Liverpool, ci sarà il Villarreal di Emery.

LE STATISTICHE

Il Liverpool ha raggiunto la semifinale di Coppa dei Campioni/Champions League per la 12ª volta: nessuna squadra inglese ha fatto meglio (12 anche il Manchester United).

Jürgen Klopp ha raggiunto le semifinali di Champions League per la quarta volta, tre alla guida del Liverpool (l'altra con il Borussia Dortmund); soltanto Alex Ferguson ha raggiunto questa fase della competizione più volte (sette) con squadre inglesi come allenatore.

Ibrahima Konaté è diventato il quarto giocatore a segnare in entrambe le gare dei quarti di finale di Champions League con il Liverpool, dopo Peter Crouch nel 2006-07 (contro PSV), Salah nel 2017-18 (contro il Man City) e Roberto Firmino nel 2018-19 (contro Porto).

Ibrahima Konaté è diventato il primo difensore a segnare in entrambe le sfide di una partita a eliminazione diretta di Champions League da Dani Alves, con il Barcellona, contro il Manchester City, nel 2013/14.

Goncalo Ramos è il giocatore più giovane (20 anni, 297 giorni) ad avere trovato il gol contro il Liverpool, ad Anfield, nella fase a eliminazione diretta di Champions League e il secondo più giovane a segnare nella fase a eliminazione diretta della competizione con il Benfica, dopo Nélson Oliveira, negli ottavi, contro lo Zenit St Petersburg, nel marzo 2012 (20 anni, 211 giorni).

Gonçalo Ramos è soltanto il secondo giocatore portoghese a trovare il gol in una gara a eliminazione diretta di Champions League in casa del Liverpool dopo Simão, agli ottavi, nel marzo 2006, ancora con il Benfica.

Con la doppietta contro il Benfica, Roberto Firmino ha segnato 11 reti con il Liverpool in questa stagione in tutte le competizioni: due in più rispetto a quelli realizzati in tutta la scorsa (nove). L’attaccante dei Reds non andava a bersaglio in Champions League, ad Anfield, da marzo 2020, contro l'Atlético Madrid.

Roberto Firmino (20) è diventato il quarto giocatore del Liverpool a segnare almeno 20 gol in Coppa dei Campioni/Champions League, dopo Mohamed Salah (23), Sadio Mane (22) e Steven Gerrard (21).

Roman Yaremchuk è il primo giocatore ucraino a segnare due gol in una singola fase a eliminazione diretta della CL da Andrij Shevchenko, nel 2006/07.

Il Liverpool non subiva almeno tre gol, ad Anfield, in Champions League, dall’11 marzo 2020, contro l’Atletico Madrid, agli ottavi.