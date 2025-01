Champions League: Lipsia e Shakhtar battono Sporting e Brest

LIPSIA-SPORTING 2-1

Il Lipsia batte 2-1 e inguaia lo Sporting, che dice addio alla possibilità di centrare direttamente gli ottavi di finale di Champions. Finisce però in parità in Germania contro i tedeschi già eliminati, ma almeno capaci di togliersi una soddisfazione centrando la prima vittoria nel girone. La partita inizia bene per la squadra di Rose, visto che al 19' il solito Sesko porta in vantaggio i padroni di casa servito da Raum. I portoghesi perdono anche St. Juste per infortunio, poi tre minuti l'autore dell'assist troverebbe anche il raddoppio annullato, tuttavia, per fuorigioco. Nella ripresa, Borges rompe gli indugi e inserisce Gyokeres, che impiega 20 minuti, grazie a Braganca altro neoentrato, a trovare il pareggio con una potente conclusione dopo il duello individuale con Orban. L'1-1 dura però appena 3', poi Baumgartner serve Poulsen che pur pasticciando davanti a Israel riesce a insaccare. Forcing finale inutile: il Lipsia trova i primi punti in Champions, lo Sporting resta a quota 10: dovrà puntare a blindare i playoff.