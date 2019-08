Champions League: l'Ajax fatica, solo 0-0 a Nicosia

Nell'andata dei playoff di Champions League l'Ajax pareggia 0-0 in trasferta contro l'Apoel Nicosia. La semifinalista dell'ultima edizione domina i primi 20 minuti ma sono i ciprioti ad andare più vicini al vantaggio, con una traversa nella ripresa. Passano 1-0 in trasferta il Bruges e lo Slavia Praga, che battono rispettivamente LASK Linz e Cluj. Ritorno previsto per il 28 agosto: le vincenti si qualificheranno alla fase a gironi.

APOEL NICOSIA-AJAX 0-0

Sembra che l'Ajax debba passeggiare in Cipro, a giudicare dai primi minuti della partita. I Lancieri approcciano meglio il match e vanno vicini al gol con David Neres: bella la risposta di Belec, scuola Inter. Pericolosi anche Blind e Ziyech, mentre Tadic si fa vedere solo con un sinistro largo di qualche metro. Passano i minuti e l'Apoel si riassesta: tra i padroni di casa comincia a splendere la stellina Mousa Al-Tamari, 22enne giordano tutto pepe e tecnica. Gli olandesi sono spesso costretti alle maniere forti per fermarlo. Nella ripresa meglio la squadra allenata da Thomas Doll, che crea i pericoli maggiori: al 58' una dormita della difesa ospite consente a Lucas Souza (ex Parma) di andare al tiro, Onana respinge e Veltman toglie la palla dalla linea. Sull'azione successiva, Pavlovic prende la traversa con un colpo di testa. C'è solo l'Apoel in campo: Onana prima deve pregare che un sinistro ravvicinato di Al-Tamari esca, poi risponde a un siluro di Lucas Souza. L'inserimento di Huntelaar tenta di alzare il baricentro ma produce solo un pericolo prontamente sventato dalla difesa dell'Apoel. L'Ajax finisce in apnea e in 10, per l'espulsione di Mazraoui. La qualificazione dipenderà tutta dal ritorno alla Johan Cruyff Arena.

CLUJ-SLAVIA PRAGA 0-1

Un tempo per uno, ma a gioire sono i cechi. Lo Slavia Praga è bravo a capitalizzare la superiorità avuta nel primo tempo. Un predominio evidente soprattutto dopo il gol del vantaggio, arrivato al 28' grazie a un gran tiro al volo di Masopust, su assist da calcio d'angolo di Stanciu. Dan Petrescu si fa sentire negli spogliatoi e il Cluj torna in campo nella ripresa con tutt'altro piglio. I rumeni hanno il sangue agli occhi ma non segnano: palo di Rondon in apertura di secondo tempo e rigore sbagliato da Omrani al 78'. Al Cluj ora serve un'impresa in trasferta come quella al Celtic Park nel terzo turno.

LASK LINZ-BRUGES 0-1

Anche il Bruges ipoteca la qualificazione vincendo 1-0 in trasferta. Punteggio sbloccato già dopo 10 minuti: Trauner stende Openda in area di rigore, Vanaken trasforma dal dischetto. Nella ripresa si scatena un diluvio che non aiuta le due squadre a esprimersi al meglio tecnicamente. Con il calare dell'intensità della pioggia, il Bruges va vicino al raddoppio ma Rezaei sciupa un contropiede facendosi stregare da Schlager. Poco male per il Bruges, che comunque ha due risultati sul tre per il ritorno.