Champions League, l'Atletico Madrid sbarcato a Torino dopo un volo difficile

11/03/2019

Il conto alla rovescia, adesso, può davvero cominciare. L'Atletico Madrid, che affronterà domani sera la Juve nel ritorno degli ottavi di Champions, è arrivato a Torino a bordo di un volo charter atterrato alle 14 all'aeroporto di Caselle. Non è stato un viaggio tranquillo, anzi è stato piuttosto agitato a causa del forte vento e delle turbolenze in quota, tanto che i siti spagnoli hanno sottolineato queste difficoltà.



Lo stesso scalo torinese era battuto da un forte vento che poco prima dell'atterraggio del volo con a bordo la squadra aveva costretto un altro aereo in arrivo dalla capitale spagnola a spostare l'atterraggio a Malpensa.

"Ciao, Italia. Siamo a Torino", è il tweet pubblicato sull'account del club spagnolo con le immagini della squadra biancorossa che scende dal velivolo.