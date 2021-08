Champions League, l'andata dei playoff in diretta su Mediaset

Il grande calcio internazionale su Mediaset. Martedì 17 e mercoledì 18 agosto su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity torna la Champions League con le gare d’andata dei playoff. Martedì 17, alle ore 21.00, in esclusiva in chiaro su Italia 1 si affrontano i francesi del Monaco e gli ucraini dello Shakhtar Donetsk allenati da Roberto De Zerbi. Su Mediaset Infinity invece in diretta “Sheriff-Dinamo Zagabria” e “Salisburgo-Broendby”. Sulla piattaforma streaming inoltre sarà possibile anche gustarsi ‘Diretta Champions’ per non perdersi neanche un gol. Mercoledì 18 agosto alle ore 21 in diretta streaming su Mediaset Infinity altri due match, “Malmoe-Ludogorets” e “Young Boys-Ferencvaros”, più ‘Diretta Champions’. Sei gare da cui usciranno le sei squadre che completeranno il tabellone finale della prossima Champions League 2021-2022, che Mediaset segue mandando in onda 121 partite, compresa la finale. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 (il martedì, la miglior gara tra le squadre italiane), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity.