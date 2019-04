Champions League, Juventus-Ajax live

16/04/2019

IL TABELLINO



JUVENTUS-AJAX 0-0

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

A disp.: Pinsoglio, Khedira, Barzagli, Kean, Cancelo, Bentancur, Spinazzola. All.: Allegri

Ajax (4-2-3-1): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui (11' Sinkgraven); De Jong, Schone; Ziyech, Van De Beek, Neres; Tadic.

A disp.: Varela, Huntelaar, Magallàn, Dolberg, De Wit, Ekkelenkamp. All.: Ten Hag

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi: