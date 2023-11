Champions League: Inzaghi cambia l'Inter contro il Benfica, Sanchez spera di esserci

VERSO BENFICA-INTER

Turnover per i nerazzurri nella trasferta di Champions a Lisbona. Dentro Bisseck in difesa e Arnautovic fa coppia con Lautaro

© Getty Images Con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League già in tasca con due turni di anticipo e in vista di un'altra trasferta difficile in campionato domenica sera a Napoli, Simone Inzaghi cambierà sicuramente qualche elemento nell'Inter che mercoledì sera se la vedrà al Da Luz di Lisbona contro il Benfica, fermo ancora a quota 0 nella classifica del gruppo D. C'è ancora in palio il primo posto, da contendersi con la Real Sociedad, a braccetto dei nerazzurri a quota 10 e avversaria a San Siro nell'ultima giornata ma il tecnico nerazzurro deve necessariamente dosare le forze a disposizione, visto il calendario impegnativo.



Contro il Benfica, con Dumfries out per affaticamento, Inzaghi potrebbe dare un'altra chance dall'inizio tra i tre di difesa a Bisseck, già schierato dal 1' nella trasferta in Austria contro il Salisburgo, avanzando Darmian sulla fascia destra di centrocampo e lasciando in panchina Cuadrado, con quest'ultimo che ha dimostrato di aver superato il problema al tendine d'Achille entrando bene in partita contro la Juve ma non ancora pronto per giocare dal 1'. A sinistra spazio a Carlos Augusto. In mezzo dovrebbero tirare il fiato Calhanoglu e Barella per far spazio ad Asllani e Frattesi. In attacco chance per Arnautovic al fianco di Lautaro Martinez. E occhio alla possibile sorpresa tra i pali: Audero potrebbe fare il suo esordio. Per la trasferta portoghese potrebbe tornare a disposizione Alexis Sanchez, alle prese con un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a saltare la sfida con la Juve, ma la risposta definitiva si avrà soltanto dopo la rifinitura. Bastoni spera invece di rientrare al Maradona.