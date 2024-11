Champions League, Inter-Lipsia 1-0: Inzaghi ringrazia Lukeba, nerazzurri primi in solitaria

In un secondo tempo iniziato senza cambi, a cambiare non è neanche il canovaccio del match, con l'Inter che resta saldamente in controllo. Dimarco e Dumfries, con sgroppate a destra e sinistra, fanno capire alla difesa tedesca di non poter tirare il fiato né abbassare la concentrazione. Sui piedi di Nusa, al 53', un timido tentativo del Lipsia di far spaventare Sommer, ma senza conseguenze con una conclusione finita alta. Dall'altro lato su cross di Dumfries è Taremi a non riuscire a schiacciare di testa per il raddoppio nerazzurro. Rose allo scoccare dell'ora di gioco mette mano alla formazione cambiando tre pedine (Baumgartner, Haidara e André Silva) mandando in campo l'artiglieria pesante con Sesko, Ouedraogo e Seiwald nel tentativo di rimettere in piedi la gara. Ma il match di Ouedraogo dura appena 5', col 18enne che inciampa puntando il piede sul terreno di gioco. Un problema che prima Kampl dalla distanza e poi Nusa provano a cancellare, con Sommer che ci mette una pezza in un momento in cui la concentrazione dei suoi viene meno. Nel finale arrembante del Lipsia, che passa al 4-2-4 per cercare la via del pari, l'Inter tiene botta con attenzione e un reparto arretrato compatto che argina qualsiasi tentativo offensivo dei tedeschi che rischiano di capitolare al 91', col gol di Mkhitaryan annullato per un fallo generoso concesso da Pinheiro sul contatto Thuram-Lukeba. E San Siro può far festa e applaudire i suoi che in attesa di Liverpool-Real può godersi il primato in solitaria dei nerazzurri ancora imbattuti in Champions.