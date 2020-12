Champions League, il sorteggio degli ottavi su Canale 20 e Sportmediaset.it

DIRETTA SU CANALE 20 E SITO

Dopo i verdetti dei gironi, la Champions League si prende una pausa sino a metà febbraio ma non prima di sapere quali saranno le partite che comporranno il tabellone degli ottavi di finale. Oggi dalle 12, diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it, a Nyon il sorteggio della fase a finale con la grande attesa per Juventus, Lazio e Atalanta che fanno parte delle magnifiche 16 in corsa per la più prestigiosa coppa europea per club.

LE SQUADRE QUALIFICATE

TESTE DI SERIE: Bayern Monaco, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid

SECONDE: Barcellona, Lazio, Lipsia, Porto, Siviglia, Atalanta, Borussia Monchengladbach e Atletico Madrid

IL SORTEGGIO

Per quanto riguarda il sorteggio, le regole sono sempre le solite: le teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa e non potranno affrontarsi squadre appartenenti alla stessa nazione. Le partite di andata degli ottavi di finale si giocheranno tra il 15 e il 16 febbraio e quelle di ritorno tra il 16 e il 17 marzo.

LE POSSIBILI AVVERSARIE

JUVENTUS: Atletico Madrid, Borussia Monchengladbach, Lipsia, Porto, Siviglia

LAZIO: Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid

ATALANTA: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid

Dopo la grande impresa al Camp Nou, la Juventus ha vinto il proprio gruppo e schivato in una notte sola top squadre come Chelsea, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Psg e Real Madrid. Tutte avversarie che invece, ad eccezione del Dortmund, possono capitare alla Lazio, che giocherà l’andata all'Olimpico.

Per la squadra di Pirlo il cammino sembra invece indubbiamente più agevole, grazie anche al fatto di non poter incontrare il Barcellona né le italiane. Per i bianconeri il pericolo maggiore è l’Atletico Madrid, capolista nella Liga, ma anche il Lipsia capace di eliminare lo United e in lotta per il primato in Bundesliga potrebbe essere un avversario scomodo. Poi ci sono il Siviglia, specialista dell'Europa League che ha battuto l’Inter nella finale di agosto ma è sesto nella Liga (con due partite in meno), il Porto, secondo alle spalle del City e al momento terzo nel campionato portoghese a quattro punti dello Sporting Lisbona, e il Borussia Monchengladbach, arrivato secondo nel girone dell'Inter.

Per l'Atalanta il discorso è molto simile a quello fatto per la Lazio, con la differenza potrebbe affrontare il Borussia Dortmund, ma la squadra di Gasperini non potrà incontrare il Liverpool.

IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE

16-17 e 23-24 febbraio: andata ottavi di finale

9-10 e 16-17 marzo: ritorno ottavi di finale

19 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

6-7 aprile: andata quarti di finale

13-14 aprile: ritorno quarti di finale

27-28 aprile: andata semifinali

4-5 maggio: ritorno semifinali

29 maggio: finale

