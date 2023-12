Champions League, il sorteggio degli ottavi in esclusiva in chiaro su Canale 20

l'appuntamento

Appuntamento lunedì 18 dicembre alle 11.50. Streaming su Infinity e Sportmediaset.it

Il live del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2023-24, che si terrà alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, è la proposta in esclusiva in chiaro del Canale 20 per lunedì 18 dicembre, dalle ore 11.50. La diretta dell’evento è anche in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Lo studio è condotto da Benedetta Radaelli, con i commenti di Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. Inviata nella città svizzera, Francesca Benvenuti.

Al sorteggio parteciperanno le sedici squadre qualificate dai gironi, tra cui le tre italiane Inter, Napoli e Lazio. Le prime affronteranno le seconde, in una doppia gara a eliminazione diretta, andata e ritorno. Nelle urne, non sono previste sfide tra squadre della stessa nazione e tra team che si sono già affrontati nel girone. Le otto squadre qualificate come prime sono: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Real Sociedad, Barcellona, Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Le seconde: Inter, Napoli, Lazio, PSG, PSV Eindhoven, Lipsia, Copenaghen e Porto. La massima competizione europea per club, anche in questa stagione è in onda sulle reti Mediaset: le sfide più la finale saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 (il martedì, la miglior gara), mentre le altre saranno visibili sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

La finale della UEFA Champions League si giocherà sabato 1° giugno 2024, allo stadio Wembley di Londra.