Champions League, il ritorno dei playoff su Mediaset Infinity

Il grande calcio internazionale su Mediaset. Oggi in diretta streaming su Mediaset Infinity torna la Champions League con il ritorno delle gare dei playoff: “Dinamo Zagabria-Sheriff” e “Broendby-Salisburgo”, più ‘Diretta Champions’ per non perdersi nesssun gol. Le qualificate completeranno il tabellone finale della prossima Champions League 2021-2022, che Mediaset segue mandando in onda 121 partite, compresa la finale. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 (il martedì, la miglior gara tra le squadre italiane), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity.

Getty Images