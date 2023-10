Champions League: il Psg travolge il Milan, è 3-0 al Parco dei Principi

PSG-MILAN 3-0

Rossoneri irriconoscibili, mai pericolosi e disattenti in difesa. Mbappé apre le danze, poi Kolo Muani e Lee Kang-in rifiniscono il punteggio. Pioli senza gol e ultimo nel girone

© Getty Images 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Continuano le difficoltà del Milan, che esce sconfitto per 3-0 dalla trasferta in Champions al Parco dei Principi. Il Psg infligge un'autentica lezione di calcio ai rossoneri, accelerando alla bisogna con Mbappé e Dembelé e sfruttando le continue disattenzioni difensive della squadra di Pioli: il fuoriclasse francese apre le danze al 32', poi i gol di Kolo Muani (52') e Lee Kang-in (88'). Psg primo con sei punti, Milan ultimo e scavalcato dal Dortmund.

LA PARTITA

Disfatta europea per il Milan, che viene travolto dal Psg al Parco dei Principi senza mai riuscire davvero a impensierire gli avversari: è 3-0 per Mbappé e compagni, che volano in testa al gruppo F con sei punti. I rossoneri soffrono le accelerazioni in un avvio privo di occasioni, che vede Rafa Leao tentare di incidere (senza esito) e Kylian Mbappé risponde a tono con le sue accelerazioni a ritmo forsennato. Dopo l'invasione di un campo di un tifoso parigino, la partita si accende e proprio il fuoriclasse del Psg sfiora la rete alla mezz'ora. Si tratta del preludio del gol, che arriva al 32': Mbappé salta Kalulu col doppio passo e il suo tiro secco non lascia scampo a Maignan. In avvio di ripresa Pioli inserisce Calabria e il Psg rischia in ripartenza, per poi tornare a rendersi pericoloso: Dembélé si accentra, approfittando delle praterie lasciate dal Milan, ed è 2-0.

La rete viene però annullata per un fallo a inizio azione, commesso da Ugarte che è troppo deciso nel contrasto su Musah, e si resta sul singolo gol di vantaggio. Giroud colpisce l'esterno della rete, sprecando il pari, e al 52' il Milan viene punito dopo un'altra gravce disattenzione: su un corner battuto veloce la difesa non si posiziona e così, dopo la parata di Maignan sul tiro di Dembélé, Kolo Muani può raddoppiare indisturbato. Mbappé sfiora la doppietta personale e il Milan rischia ancora in ripartenza con Dembélé, ravvivandosi solo coi cambi e l'ingresso di Adli: è Leao a sfiorare la rete della speranza al 77'. Si tratta però di un momento estemporaneo, perchè il Psg fa sempre male in ripartenza e colpisce il palo con Mbappé. All'88' arriva anche il tris, che va a punire la statica difesa rossonera: l'assist è di Zaire-Emery e, dopo il "liscio" di Gonçalo Ramos, Lee Kang-in firma il 3-0 parigino. Brutta sconfitta per il Milan, che prosegue senza reti dopo tre giornate. La vittoria del Dortmund riscrive la classifica e complica la vita a Pioli: guida il Psg con 6 punti, precedendo Bvb e Newcastle a 4, coi rossoneri ultimi a quota 2.

LE PAGELLE DI PSG-MILAN



IL TABELLINO

PSG-MILAN 3-0

Psg (4-3-3) - Donnarumma; Hakimi (47' st Mukiele), Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte (25' st Fabian Ruiz), Vitinha; Dembelé (25' st Lee Kang-in), Kolo Muani (38' st Gonçalo Ramos), Mbappé. All. Luis Enrique. A disposizione: Letellier, Arnau Tenas, Danilo Pereira, Soler, Barcola.

Milan (4-3-3) - Maignan; Kalulu, Thiaw (1' st Calabria), Tomori (45' st Kjaer), Theo Hernandez; Musah (31' st Pobega), Krunic (31' st Adli), Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disposizione: Nava, Mirante, Jovic, Florenzi, Traoré, Bartesaghi.

Arbitro: Vinčić (Slo).

Marcatori: 32' Mbappé (P), 7' st Kolo Muani (P), 43' st Lee Kang-in (P).

Ammoniti: Thiaw (M), Krunic (M), Hakimi (P), Dembelé (P), Tomori (P), Kalulu (P).



LE STATISTICHE DI PSG-MILAN

Kylian Mbappé è stato direttamente coinvolto in 8 gol (5 gol e 3 assist) in otto incontri contro squadre italiane in Champions League. Ha sempre preso parte ad almeno un gol contro tutte le squadre italiane che ha affrontato nella competizione (Atalanta, Juventus, Milan e Napoli).

Il Milan non segna da 497 minuti in UEFA Champions League (dal gol di Giroud al 43° del primo tempo contro il Napoli nella gara di ritorno dei quarti di finale della scorsa edizione, il 18 aprile 2023), striscia record per il club rossonero in questa competizione.

Con lo 0-3 subito questa sera, Il Milan è diventata la prima squadra italiana a non riuscire a segnare per cinque match di fila in Champions League.

Dal 2012, il PSG ha perso solo una delle 35 partite casalinghe nella fase a gironi della Champions League (28V, 6N), perdendo 2-1 contro il Manchester United nell'ottobre 2020.

Il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle ultime otto gare giocate contro squadre italiane in Champions League, ottenendo un successo in ognuna delle ultime quattro (4N). Questa è la prima volta che la squadra parigina mantiene la porta inviolata contro questo formazioni italiane nella competizione.

Dopo due pareggi e due sconfitte, il Paris Saint-Germain ha vinto un incontro con il Milan in Champions League per la prima volta.

Questa è solo la seconda volta dopo il 2021/22 che il Milan non raccoglie nemmeno un successo dopo le prime tre gare stagionali nella fase a gironi di UEFA Champions League (in quel caso tre sconfitte).

Kylian Mbappé ha preso parte a 65 gol in 64 presenze in Champions League (42 gol, 23 assist) - dal suo debutto nella competizione nel settembre 2016, solo Robert Lewandowski ha collezionato più gol e assist nella competizione (70 - 59 gol e 11 assist).

Warren Zaïre-Emery è diventato il giocatore più giovane della storia a registrare due assist in Champions League (17 anni e 231 giorni), superando Theo Walcott (17 anni e 250 giorni) almeno da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2003/04).

Lee Kang-in è il quarto giocatore coreano diverso a segnare in UEFA Champions League dopo Park Ji-Sung, Son Heung-Min, Hwang Hee-Chan. Inoltre è il terzo giocatore coreano a segnare contro una squadra italiana dopo Park Ji-Sung (sempre contro il Milan nel 2005 e nel 2010) e Son Heung-Min (contro la Juventus nel 2018) nella competizione.

Per la prima volta nella sua storia nelle coppe europee, il Milan non schiera alcun giocatore italiano nella formazione iniziale (era già accaduto in Serie A).

Stefano Pioli colleziona stasera la sua gara numero 200 con il Milan in tutte le competizioni: diventa il sesto allenatore rossonero a raggiungere questo traguardo dopo Rocco, Liedholm, Sacchi, Capello e Ancelotti.