Psg-Milan 3-0, le pagelle: Leao e Theo fantasmi a Parigi. Mbappé il solito fuoriclasse, Zaire-Emery un gioiello

LE PAGELLE DI PSG-MILAN

I nostri voti e i nostri giudizi sul big match del Parc des Princes in Champions League.

© Getty Images 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan è stato sconfitto dal Psg 0-3 nella terza giornata di Champions League. Al Parc des Princes i rossoneri non hanno sfruttato le occasioni avute e, complice una serata difficile di Leao (5) e Hernandez (4,5), ha ceduto a una grande giocata di Mbappé (7,5) e al gol di Kolo Muani (7). Due punti dopo tre giornate con zero gol fatti (497 minuti di digiuno, record per il club nella competizione), questo è il bottino del Milan nella competizione e Pioli (5,5) dovrà svoltare nelle tre partite di ritorno per cercare l'impresa.

PARIS SAINT-GERMAIN

Donnarumma 6 - Ha avuto buona parte dei minuti di partita a disposizione per scrollarsi di dosso l'emozione della sfida contro il suo passato. Impreciso con la palla tra i piedi, si fa trovare pronto nelle poche conclusioni nello specchio del Milan e in uscita su Leao.

Hakimi 5 - Leao e Hernandez lo puntano poco, ma l'ex Inter si limita ad orbitare in zona del portoghese prendendosi anche un'ammonizione dopo esserselo perso al limite dell'area. (dal 48' st Mukiele sv)

Skriniar 6 - Ordinaria amministrazione al centro della difesa dove si è riproposto il duello con Giroud, che questa volta non si è girato. Poche sbavature per tutta la partita.

Marquinhos 6,5 - Supporto costante ad Hakimi per togliere profondità a Leao sulla parte sinistra del campo. Mai messo in difficoltà dalla manovra rossonera.

L. Hernandez 5,5 - Pulisic è il giocatore del Milan più intraprendente della serata e lui se lo perde in almeno tre occasioni.

Zaire-Emery 7,5 - Tecnica, classe, fisicità e personalità per il centrocampista classe 2006. Caratteristiche tutte messe in campo nell'azione che porta all'1-0 di Mbappé consegnando al fuoriclasse l'assist per il gol dopo aver resistito a due tentativi di fallo di Reijnders. Si ripete chiudendo un triangolo largo con Lee Kang-In in occasione del terzo gol.

Ugarte 6 - Ordine ed equilibrio in mezzo al campo, senza strafare e dunque senza prendersi licenze oltre la normalità. (dal 25' st Ruiz 6 - Prende il posto del collega in tutto e per tutto con giocate semplici ma precise)

Vitinha 6,5 - Nelle triangolazioni veloci e tecniche del Psg in mezzo al campo la sua è una sponda sicura. Una volta in controllo di palla difficilmente la perde.

Dembélé 6,5 - Nel primo tempo è timido e non si vede praticamente mai, poi la rete immediata (e annullata) a inizio ripresa lo svegliano. Protagonista nel raddoppio, una volta capito la serata di Theo Hernandez aumenta il giro dei motori. (dal 25' st Lee 7 - Dà rapidità ed elettricità alla fascia destra del Psg nel finale, trovando anche il gol del 3-0 al termine di una grande azione)

Kolo Muani 7 - Sornione, sempre pronto a scattare in profondità e liberare spazio con i suoi tagli tra i difensori. Si fa trovare pronto sul calcio d'angolo dopo la deviazione di Maignan e non sbaglia. (dal 37' st Ramos sv)

Mbappé 7,5 - Si beve Tomori con doppio passo ripetuto più volte battendo poi Maignan sul primo palo. Un gol fatto a una velocità disarmante. Quando si accende sono dolori e non è una novità, mettendo lo zampino anche in occasione del raddoppio.

allenatore Luis Enrique 6 - Il Psg non gioca fuori giri né per tecnica né per velocità, ma si limita a fare bene le cose basilari e questo basta, soprattutto quando hai Mbappé dalla tua parte.

MILAN

Maignan 6,5 - Sulla rete di Mbappé non può nulla battuto sul primo palo dalla giocata del connazionale. In occasione del raddoppio apparecchia il pallone per Kolo Muani partecipando alla confusione generale dei compagni. Si rifà su Mbappé con un grande intervento nel finale con l'aiuto del palo.

Kalulu 6 - Inizia da terzino per togliere spazio a Mbappé e non ha colpe quando il fuoriclasse francese va in gol. Nella ripresa viene spostato al centro della difesa e balla come il resto del reparto, ma senza affondare.

Thiaw 5 - Già dopo quattro minuti si prende un cartellino fotocopia rispetto a quello su Kean in campionato, questa volta giallo. In difficoltà con la palla tra i piedi e sempre molto preoccupato del da farsi. (dal 1' st Calabria 6 - Gioca solo il secondo tempo e si rende subito protagonista di una buona chiusura su Mbappé, poi vanificata dalla dormita collettiva sul corner successivo)

Tomori 5 - Dopo un buon inizio fatto di aggressività, viene ubriacato dalle finte di Mbappé in occasione del primo gol. Un compito difficile per tutti, ma lo stesso modo di difendere lo ha ripetuto con Dembélé a inizio ripresa (gol annullato). (dal 45' st Kjaer sv)

T. Hernandez 4,5 - Irriconoscibile sulla fascia sinistra. Non azzarda ad attaccare, in difesa chiude poco e male perdendo spesso palloni con leggerezza in zone delicate di campo che danno il via ai contropiedi parigini.

Musah 6 - Il suo è un lavoro oscuro fatto di pressione in avanti e interdizione al limite dell'area. Macina chilometri e ruba diversi palloni, ma i compagni di reparto non capitalizzano il suo lavoro. (dal 32' st Pobega sv - Entra nel finale per dare fisicità in mezzo al campo).

Krunic 5 - Pioli ritrova il suo pilastro al centro del campo ma il bosniaco è lontano dallo standard per lucidità ed equilibrio. Non riesce nel palleggio semplice, ma soprattutto non si accorge degli spazi sul lato opposto del campo una volta palla al piede. (dal 32' st Adli sv - Poco più di quarto d'ora in regia, troppo poco per incidere con il risultato già compromesso).

Reijnders 5 - Sorpreso da Zaire-Emery nel primo tempo non riesce a imporsi fisicamente nello scontro che porta al vantaggio del Psg. Tecnicamente vede un gioco diverso rispetto ad alcuni compagni di squadra, ma nella zona calda del campo è troppo impreciso.

Pulisic 5,5 - Inizio di match promettente ma la fiammata finisce presto. A inizio ripresa ha sul destro l'opportunità migliore del Milan, ma davanti a Donnarumma tenta un assist a Giroud sbagliandolo completamente. Nonostante questo resta il più pericoloso dei rossoneri.

Giroud 5,5 - Fa a sportellate con Marquinhos e Skriniar non prendendola praticamente mai, anzi dando vita a un paio di ripartenze del Psg con la sponda sbagliata. Una sola occasione di testa nel finale.

Leao 5 - C'è chi dice che in campo europeo spesso non abbia risposto alle attese che ne fanno la stella del Milan. A Parigi non ha spento queste voci con una prova incolore fatta di cross imprecisi e dribbling macchinosi che hanno facilitato il compito alla difesa francese.

allenatore Pioli 5 - Inizia con la difesa alta e paga dazio con due cartellini gialli. Poi il suo Milan cresce confermando però la difficoltà a trovare soluzioni offensive efficaci, un problema enorme e da risolvere.