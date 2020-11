Champions League, il Monchengladbach travolge lo Shaktar, City corsaro ad Atene e qualificato

Il mercoledì di Champions League si apre col Borussia Monchengladbach che stende 4-0 lo Shaktar e conquista la vetta del girone dell’Inter. Per i tedeschi in gol Stindl (17’) su rigore, Elvedi (34’), Embolo (46’) e Wendt (77’). Ad Atene invece il Manchester City crea tanto ma batte l’Olympiacos solo 1-0 (Foden al 36’), risultato che però basta agli inglesi per restare imbattuti e garantirsi il passaggio agli ottavi con due turni di anticipo.