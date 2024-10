Champions League: il Real rimonta il Dortmund, Arsenal ok sullo Shakhtar

REAL MADRID-BORUSSIA DORTMUND 5-2

Con questo Vinicius c'è poco da fare: il Real si spaventa nel primo tempo, ma si scatena nella ripresa e vince 5-2 contro il Dortmund al Bernabeu. Nel remake della finale della scorsa edizione va in scena un monologo, almeno nel primo tempo, dei gialloneri. Si comincia con un tiro murato di Mbappé, poi però i tedeschi trovano due gol nel giro di 4 minuti. Al 30', Guirassy lavora splendidamente spalle alla porta per Malen, che si inserisce e batte Cortuois. Al 34' arriva addirittura il raddoppio: l'autore dell'1-0 scappa sulla destra e mette al centro per Bynoe-Gittens, che si inserisce bruciando Lucas Vazquez e da pochi passi insacca. Per il Real c'è anche sfortuna, perché nel giro di pochi secondi Bellingham e Rodrygo centrano due clamorose traverse, con l'inglese che sbaglia sulla ribattuta del tiro del brasiliano. Nella ripresa, i blancos la riaprono al 60' con Rüdiger, che insacca di testa su cross di Mbappé. Il gol riapre la partita e appena due minuti dopo i campioni d'Europa in carica trovano il 2-2 con Vinicius: la rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene poi convalidata dal Var. La rimonta si completa all'83' quando Lucas Vazquez che vince un rimpallo e di destro batte Kobel. La partita si chiude ufficialmente tre minuti dopo con la seconda rete di Vinicius, che segna in contropiede. Il brasiliano non si accontenta e al 93' chiude di sinistro sotto la traversa dopo uno slalom in area: 5-2, tripletta e partita finita. E Vinicius dimostra di voler il Pallone d'Oro a tutti i costi.