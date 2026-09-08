CHAMPIONS LEAGUE

Champions League, il Manchester City mette ko il Porto. Debutto vincente per Aston Villa e Dortmund

Maresca vince 2-0 il derby italiano tra allenatori contro Farioli. Ok Anche l’AEK Atene, ko il Lille di Ancelotti

08 Set 2026 - 23:06
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La prima giornata della League Phase di Champions League si apre con il successo per 2-0 del Manchester City in casa del Porto, nel confronto che vede sfidarsi in panchina due tecnici italiani come Enzo Maresca e Francesco Farioli: a decidere l’incontro è la doppietta di Haaland. Il Borussia Dortmund batte invece 3-2 il Villarreal: Guirassy protagonista. Successo anche per l’Aston Villa, che si impone 3-2 sul campo del Club Brugge: in gol McGinn, Buendia e Jackson. L’AEK Atene vince 1-0 contro il Lask, il Lille di Davide Ancelotti perde 3-2 contro il Real Betis.

LE PARTITE
È il Manchester City di Enzo Maresca ad avere la meglio 2-0 del Porto di Francesco Farioli all’Estádio do Dragão, dove la formazione di Maresca deve faticare prima di sbloccare il match. Haaland si vede infatti parare da Diogo Costa diverse conclusioni nel primo tempo, ma poi riesce a incornare l’1-0 al secondo minuto della ripresa, sul perfetto cross di Enzo Fernandez. Farioli fa allora debuttare anche Santiago Gimenez, con il giocatore in prestito dal Milan che entra al 73’ al posto di un altro ex rossonero come André Silva, ma a sigillare la partita è la doppietta di Haaland al 91’.

Al Westfalenstadion è, invece, il Borussia Dortmund a battere 3-2 il Villarreal, con Nwaneri che colpisce un palo al 51’, prima del vantaggio giallonero due minuti più tardi: l’ex Juventus Renato Veiga inciampa in uno sfortunato autogol e permette ai tedeschi di portarsi avanti nel risultato. Il Sottomarino Giallo però non ci sta e al 67’ riesce a pareggiare i conti con il colpo di testa di Mourino, ma Guirassy riporta avanti il BVB all’80’, prima di chiudere ogni discorso con il rigore che gli vale la doppietta personale cinque minuti più tardi, nonostante un suo autogol indolore al 94’.

Unai Emery si gode il pirotecnico 3-2 dell'Aston Villa sul Club Brugge. I vincitori della scorsa Europa League espugnano il Jan Breydel Stadion, dove è il solito McGinn ad aprire le marcature all’11’. Otto minuti dopo i belgi riescono però a pareggiare con Vetlesen, prima del nuovo allungo inglese: Buendia e Jackson firmano infatti il tris ospite tra il 22’ e il 43’. Nella ripresa, Tresoldi accorcia le distanze su calcio di rigore al 61’, ma i Villans riescono a difendersi nel tempo restante e a conquistare la vittoria.

L’AEK Atene supera il Lask 1-0, grazie al gol dell’ex Cagliari ed Empoli Marin al 21’, mentre l’ex Milan Jovic si vede annullare per fuorigioco quello che sarebbe stato il raddoppio greco al 64’. Il Lille di Davide Ancelotti e Olivier Giroud cade, infine, 3-2 in casa contro il Real Betis: a segno Ueda (12’) e Alexandro (36’) per i francesi, Bartra (33’ e 48’) e Parrott (53’) per gli spagnoli. Ethan Mbappé espulso al 55’ per una gomitata rifilata all’ex Napoli Natan.

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