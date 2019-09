Champions League, il gol di Cuadrado premiato come il migliore della prima giornata

PREMIO

Il filtrante di Higuain gli aveva aperto uno spazio sulla destra ma poi Cuadrado ha fatto tutto da solo: doppio passo, dribbling a rientrare e cannonata di sinistro imparabile per Oblak. Per questa prodezza la Ueha ha scelto di premiare il gol del colombiano della Juventus come il più bello del primo turno dei gironi di Champions League. Una rete, quella che aveva aperto il match contro l'Atletico Madrid, da vedere e rivedere. La fotogallery di Atletico-Juventus





















































































































In classifica dietro a Cuadrado si sono qualificati Di Maria (in Psg-Real Madrid), Lucas Moura (in Olympiacos-Tottenham) e Edson Alvarez (in Ajax-Lilla 3-0).