Champions League: il City raggiunge il Real Madrid in semifinale, col Bayern finisce 1-1

CHAMPIONS LEAGUE

Guardiola pareggia contro i bavaresi e sfiderà Ancelotti per un posto nella finale di Istanbul

Il Manchester City vola in semifinale

























© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nessuna sorpresa nel ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Manchester City. Dopo il 3-0 in favore di Guardiola dell’andata, all’Allianz Arena finisce 1-1: Haaland sbaglia un rigore in chiusura di primo tempo, ma si fa perdonare al 57’ con il gol che chiude i conti qualificazione. Nel finale (83’) Kimmich fa 1-1 sempre dal dischetto, ma non basta. I Citizens raggiungono il Real Madrid in semifinale.

Nessun colpo di scena nel ritorno dei quarti di finale di Uefa Champions League tra Bayern Monaco e Manchester City: all’Allianz Arena finisce 1-1 e i Citizens volano in semifinale. I bavaresi partono forte nella prima frazione di gioco, con un possesso palla prolungato e tante occasioni, seppur non clamorose, per stappare la partita. L’opportunità di cambiare il tabellino capita invece agli ospiti, che guadagnano un calcio di rigore al 37’ per via del fallo di mano di Upamecano. Haaland si presenta dal dischetto ma spara fuori. La partita si innervosisce e non di poco, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. L’inizio della ripresa è piuttosto simile all’avvio di gara, con gli undici di Tuchel a gestire il possesso per cercare di riaprire la qualificazione. Ancora una volta però è il City a colpire: al 57’ assist di De Bruyne per Haaland, che approfitta dello scivolone di Upamecano e batte Sommer. 1-0 in favore dei Citizens e qualificazione di fatto in cassaforte. I padroni di casa non smettono comunque di mantenere il pallino del gioco, senza però riuscire a ribaltare il risultato. L’unico sussulto arriva quando è ormai troppo tardi: all’83’ Kimmich trasforma dal dischetto il penalty dell’1-1, che evita la sconfitta ai bavaresi). Negli ultimi minuti viene espulso un nervosissimo Tuchel, che non riesce ad evitare l’eliminazione. La partita finisce 1-1, con il Manchester City che vola in semifinale, dove sfiderà il Real Madrid. Eliminato il Bayern Monaco, che paga il pesantissimo passivo dell’andata (3-0 all’Etihad Stadium).