Champions League, Griezmann salta il Milan: confermati i due turni di squalifica

La Uefa ha confermato la squalifica di due giornate per Antoine Griezmann e l'attaccante dell'Atletico Madrid sarà dunque assente per la sfida del Wanda Metropolitano contro il Milan. Il francese, in gol nella gara d'andata a San Siro per il momentaneo pareggio, paga per l'entrata killer ai danni di Firmino nella terza giornata di Champions League contro il Liverpool. Contro i rossoneri sarà assente anche Felipe, espulso ad Anfield.